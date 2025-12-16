Brisante Aussage im Video:Merz: Wir würden russische "Angriffe erwidern“
Friedrich Merz hat sich zu möglichen Sicherheitsgarantien der USA und Europa für die Ukraine geäußert. Und auch eine Reaktion im Falle russischer Angriffe angekündigt.
Im Rahmen dieser Zusagen könne man "zum Beispiel eine entmilitarisierte Zone zwischen den Kriegsparteien absichern", so Merz. "Und sehr konkret: Wir würden auch entsprechende russische Übergriffe und Angriffe erwidern". So weit sei man jedoch noch nicht.
Sehen Sie diese Passage der ZDF-Sendung "Was nun…?" oben im Video!
Auf den Einwand, dass der russische Präsident Wladimir Putin einen Einsatz ausländischer Truppen in der Ukraine ablehne, sagte Merz: "Putin hat zu vielem Njet gesagt, er wird irgendwann auch mal Ja sagen müssen, wenn es darum geht, diesen Krieg zu beenden. Das ist die Zeit nach dem Ende dieses Krieges, über die wir jetzt gerade sprechen, und für diese Zeit danach braucht die Ukraine Schutz."
