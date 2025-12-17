Update am Abend: Gruß von Hartz IV

Guten Abend,

alt ist es nicht geworden, das Bürgergeld, gerade mal drei Jahre. Und schon hat Schwarz-Rot - in diesem Fall vor allem die Union (die SPD nur mit Bauchgrimmen) - das Kind wieder ins Grab gestoßen. Dafür winkt daraus ein totgeglaubter Bekannter: Hartz IV. Der hat der heute im Bundeskabinett beschlossenen Grundsicherung einiges an Autorität vererbt. Ab Sommer 2026 gilt das neue Prinzip - ein System, das mit mehr Druck und weniger Schonfristen eine schnelle Arbeitsaufnahme erreichen will.

Die ZDFheute Xpress berichtete heute zur Grundsicherung um 14.55 Uhr. 17.12.2025 | 2:06 min

Die Reaktion auf diesen neuen Kurs in der Sozialpolitik ist durchwachsen. Während die einen von einer Politik "mit erhobenem Zeigefinger" reden, begrüßen die anderen "klare Regeln für mehr Eigenverantwortung". Mein Kollege Lars Bohnsack erklärt, was die neue Grundsicherung für Millionen Menschen bedeutet - und warum aus den angekündigten Sparzielen nichts wird.

Und weil das Kabinett offenbar heute reinen Tisch vor Weihnachten machen wollte, ist auch eine zweite Reform gleich durchgewunken worden: Die private Altersvorsorge wird künftig umstrukturiert.

Da die Riester-Rente immer unbeliebter wird, sollen die Menschen andere Möglichkeiten bekommen, staatlich gefördert fürs Alter vorzusorgen - etwa per Depots am Aktienmarkt. Die versprechen mehr Rendite aber eben auch mehr Risiko.

Und wer bisher einen Riester-Vertrag hatte, kann sich jetzt entscheiden. Bleibe ich oder geh' ich? Wer da mehr wissen will und sich fragt, wer vor allem profitiert, hier die Antworten:

Ob übrigens auch Donald Trump in Weihnachtsstimmung ist, weiß hier niemand so genau. Auf jeden Fall hat der US-Präsident erstaunlich friedlich auf ein Interview reagiert, das seine sonst eher medienscheue Stabschefin Susie Wiles dem US-Magazin "Vanity Fair" gegeben hat. Darin bescheinigte Wiles ihrem Chef die "Persönlichkeit eines Alkoholikers", nannte J.D. Vance einen "Verschwörungstheoretiker" und sprach von völligem Versagen der US-Justizministerin Pam Bondi im Fall der Epstein-Akten.

Die ZDFheute Xpress berichtete heute über das Interview um 02:15 Uhr. 17.12.2025 | 0:51 min

Und Trump? Der betonte, Wiles mache einen "fantastischen Job". Der Interviewer aber sei "absichtlich fehlgeleitet" worden. Sogar J.D. Vance und Trump-Sprecherin Karoline Leavitt unterstrichen die Loyalität der Stabschefin. Was allerdings "Vanity Fair" nach diesem Interview dräut, ist ungewiss - mit Blick auf Trumps gerader eingereichter Millionen-Klage gegen die BBC aber absehbar.

Was heute im Ukraine-Krieg passiert ist

Vor dem morgigen EU-Gipfel hat Friedrich Merz im Bundestag zu Deutschlands Unterstützung der Ukraine gesprochen. Der Kanzler ließ offen, ob sich deutsche Soldaten an der Überwachung eines möglichen Waffenstillstands beteiligen würden. Er sicherte Kiew aber umfassende Sicherheitsgarantien zu.

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zu Russlands Angriff auf die Ukraine.

Was heute noch wichtig wird

Trump spricht über seine Pläne: Der US-Präsident will am Abend (03:00 Uhr MEZ) in einer Live-Rede aus dem Weißen Haus eine Vorschau auf seine Vorhaben für das nächste Jahr und darüber hinaus geben.

Ausschuss berät über Gesetz gegen höhere Kassenbeiträge: Der Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat berät heute Abend über das von den Ländern gestoppte Sparpaket für stabile Krankenkassenbeiträge im neuen Jahr. Das Gesetz sieht Ausgabenbremsen von zwei Milliarden Euro vor allem bei den Kliniken vor.

Sportlich in den Abend

Die Deckung steht: Bei der Kader-Nominierung für die Handball-EURO 2026 in Dänemark, Norwegen und Schweden richtet Bundestrainer Alfred Gislason den Fokus auf die Defensive.

Keine Entspannung zwischen Ultras und Politik: Die Innenminister der Länder hatten bei ihrem letzten Treffen den Dialog mit den Fans angekündigt. Den vermissen diese nun in den Beschlüssen und befürchten weitere Verschärfungen.

Leon Draisaitl im 1.000er-Klub der NHL: Leon Draisaitl hat mit den Edmonton Oilers beim 6:4 in Pittsburgh als erster Deutscher die Schallmauer von 1.000 Scorerpunkten in der Hauptrunde der NHL durchbrochen.

Weitere Schlagzeilen

Ein Lichtblick

Erasmus trotzt Brexit: Fast fünf Jahre nach seinem Ausstieg aus dem Erasmus-Programm wird Großbritannien dem Austauschprogramm für Studierende erneut beitreten. Das gaben die Europäische Union und die britische Regierung bekannt.

Quelle: epa

Zahl des Tages

70

Vor 70 Jahren haben Deutschland und Italien ein Anwerbekommen für Gastarbeiter unterzeichnet. Viele der Eingewanderten leben auch heute noch hier.

Die ZDFheute Xpress berichtete heute zu dem Jubiläum um 16:15 Uhr. 17.12.2025 | 0:27 min

Gesagt

Alle Menschen sind gut, alles was wir tun ist richtig, jeder hat das Recht auf der Welt zu sein. Es gibt keine Moral und keine Bedeutung. Alles ist wie es ist. „ Rosa von Praunheim

Er galt als Wegbereiter der Schwulenbewegung in Deutschland: Jetzt ist der Filmemacher Rosa von Praunheim im Alter von 83 Jahren gestorben. Erst vor wenigen Tagen hatte er seinen Lebenspartner geheiratet.

Den Nachruf sendete hallo deutschland heute um 15:44 Uhr. 17.12.2025 | 2:40 min

Streaming-Tipps für den Feierabend

Er hat den royalen Glamour: William, Prince of Wales. Die dreiteilige Doku zeichnet den Lebensweg des künftigen Königs von Großbritannien nach, fragt, was er verändern will und was das für die Monarchie bedeuten könnte. (ZDF, Dokumentation, je 30 Minuten)

Das ZDF veröffentlichte den ersten Teil der Doku am 12. Dezember um 05:04 Uhr. 12.12.2025 | 29:38 min

