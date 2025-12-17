Stabschefin Wiles: Trump hat "Persönlichkeit eines Alkoholikers"

Wiles-Aussagen wohl ohne Folgen:Stabschefin: Trump hat "Persönlichkeit eines Alkoholikers"
von Fränzi Meyer und Beatrice Steineke, Washington D.C.
Für US-Präsident Donald Trump ist sie die mächtigste Frau der Welt: Susie Wiles. Jetzt wurden Interviews mit der Stabschefin veröffentlicht - voller indiskreter Details.
US-Präsident Donald Trump habe die "Persönlichkeit eines Alkoholikers". Diese und weitere Aussagen stammen von einer der einflussreichsten Figuren in Trumps innerstem Machtzirkel. Eine Frau, die seit Jahrzehnten in der US-Politik mitmischt und auf deren Rat Trump vertraut. Sie ist wohl die mächtigste Frau in Washington: die amtierende Stabschefin Susie Wiles.
Diese Aussage dürfte den US-Präsidenten noch freuen, doch Susie Wiles geht in ihren am Dienstag veröffentlichten Interviews mit dem US-Magazin "Vanity Fair" viel weiter. Sie kritisiert mehrere Mitglieder der aktuellen US-Regierung, spricht über Details zu Venezuela oder zu den Epstein-Ermittlungen.
Einst holte die 68-Jährige als Wahlkampfleiterin für Trump wichtige neue Wählerkreise - hat sie sich jetzt verkalkuliert?
Was hat Susie Wiles gesagt?
Normalerweise sucht Susie Wiles keineswegs die Öffentlichkeit. Lässt sich nur widerwillig von US-Präsident Donald Trump manchmal ins Rampenlicht ziehen, der sie als "mächtigste Frau der Welt" bezeichnete. Die Interview-Serie mit "Vanity Fair" ist mehr als ungewöhnlich.
In dem Artikel werden nur Fragmente ihrer Aussagen zitiert - hier Auszüge:
- Zu Donald Trump: Für Aufsehen sorgte Wiles Vergleich von Trump zu ihrem Vater, dem Football-Spieler und Sportmoderator Pat Summerall, der Alkoholiker gewesen sei. Der US-Präsident habe in seiner Persönlichkeit die Züge eines Suchtabhängigen. Seine Zollpolitik sei entstanden, durch "lautes Nachdenken". Und zum Vorgehen gegen Gegner sagte Wiles: Trump wache zwar nicht morgens auf und denke über Vergeltung nach, aber wenn sich eine Gelegenheit biete, werde er sie nutzen.
- Zu J.D. Vance: Der US-Vizepräsident sei "seit einem Jahrzehnt ein Verschwörungstheoretiker" und habe sich aus politischen Gründen vom Trump-Kritiker zum Trump-Verehrer gewandelt.
- Zu Elon Musk: Der lange Zeit ganz nah am Kabinett agierende Tech-Milliardär leitete die Abteilung für Regierungseffizienz (DOGE). Er verantwortet unter anderem die Abwicklung der US-Entwicklungshilfeorganisation USAID. Diesen Prozess könne kein vernünftiger Mensch gut heißen, so Wiles. Musks chaotische Führung hänge mit einer Ketamin-Abhängigkeit zusammen. Diese Aussage bestritt Wiles gegenüber der "New York Times", die sich wiederum auf Sprachaufnahmen von "Vanity Fair" bezieht.
- Zu Pam Bondi und den Epstein-Ermittlungen: US-Justizministerin Pam Bondi habe im Fall der Epstein-Akten "völlig versagt". Es hätte etwa nie eine Kundenliste gegeben. Zudem habe Trump zwar behauptet, dass Ex-Präsident Clinton auf der Privatinsel von Epstein gewesen sei. Dafür gebe es aber keine Beweise.
- Zu Venezuela: Hinter den US-Angriffen auf angebliche Drogenboote und der Beschlagnahmung eines Öltankers vor der Küste Venezuelas stecke Trumps Motivation, den venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro unter Druck zu setzen: "Er will so lange Boote in die Luft jagen, bis Maduro kapituliert."
Auf X rudert Wiles nach der Veröffentlichung zurück. Ihre Aussagen seien aus dem Zusammenhang gerissen. Der Artikel sei ein Angriff auf ihre Person und den Präsidenten. Sie distanziert sich zwar, aber bestreitet auch keine ihrer Äußerungen.
X Post von Stabschefin Susie Wiles
Wie reagiert Donald Trump?
Auf die Aussagen von Wiles angesprochen, zeigte sich der US-Präsident nicht überrascht, geschweige denn empört. In der "New York Post" sagte er, Wiles mache einen "fantastischen Job".
Er habe eine besitzergreifende Persönlichkeit und wenn er trinken würde, wäre er mit hoher Wahrscheinlichkeit Alkoholiker.
Was sagt Trumps Umfeld?
Ebenso verteidigte Vizepräsident J.D. Vance die "beste Stabschefin im Weißen Haus" - trotz Meinungsverschiedenheiten:
Auch Trumps Sprecherin Karoline Leavitt unterstrich, dass es keine loyalere Präsidentenberaterin als Wiles gebe. So erfährt die Stabschefin - trotz ihrer deutlichen Indiskretion - nur Rückendeckung.
Die Reihen innerhalb des Kabinetts und der Republikanischen Partei schlossen sich so schnell für sie, dass es nur einen Schuldigen - in den Augen der US-Regierung - gibt: das Magazin "Vanity Fair", sprich die 'Mainstream-Medien'.
Hat "Vanity Fair" etwas zu befürchten?
Auf einer Veranstaltung in Pennsylvania gab Vance zu, den Artikel und die Aussagen der Stabschefin zwar nicht gelesen zu haben. Allerdings:
Diese Schlussfolgerung von Vance kommt nur einen Tag, nachdem bekannt wurde, dass US-Präsident Trump die britische Rundfunkanstalt BBC auf zehn Milliarden Dollar verklagt.
Es scheint nur eine Frage der Zeit zu sein, bis Trumps Anwaltsteam nun in irgendeiner Form gegen "Vanity Fair" vorgeht. Seit Amtsantritt schränkt die US-Regierung unter Donald Trump weiter und weiter die Pressefreiheit im Land ein, begrenzt Zugänge, schließt Journalisten aus oder verklagt Medien.
Drohen Wiles Konsequenzen?
Klar ist: Die Position der Stabschefin ist nicht gefährdet, erklärt US-Politikwissenschaftler Grant Reeher im Gespräch mit ZDFheute. Es werde ihr weithin zugeschrieben, dass sie Trump in seiner zweiten Amtszeit im Gegensatz zur ersten, fokussierter und aufgabenorientierter gehalten habe.
Ihr Wert sei für den US-Präsidenten größer als der mögliche Schaden dieser Interviews, so Reeher. So könnte sich Susie Wiles nach einem kurzen Aufenthalt im Scheinwerferlicht wieder in den Schatten im Oval Office zurückziehen - ohne Folgen für sie selbst.
