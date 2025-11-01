  3. Merkliste
Weißes Haus schränkt Zugang für Journalisten ein

Neue Regel für die Presse:Weißes Haus schränkt Zugang für Journalisten ein

Im Pressebereich des Weißen Hauses konnten sich Journalisten bisher frei bewegen. Nun müssen sie vorher einen Termin vereinbaren. Kritik kommt von einem Presseverband umgehend.

Blick auf das Weiße Haus.

Das Weiße Haus begründet die neue Einschränkung auch mit dem Schutz vertraulicher Unterlagen.

Quelle: dpa

Das Weiße Haus schränkt den Zugang von Journalisten zu einem Bereich der Pressestelle ein, in dem unter anderem Regierungssprecherin Karoline Leavitt ihr Büro hat.

Für einen Besuch dort müssen Reporter nun einen Termin vereinbaren, wie US-Präsident Donald Trumps Sprecherin mitteilte. Bisher konnten sich akkreditierte Journalisten im Pressebereich des Weißen Hauses frei bewegen.

Ein älterer Mann im Anzug beugt sich vor und spricht in Handy-Kameras und Mikros, die ihm entgegen gehalten werden.

US-Präsident Donald Trump setzt die Presse unter Druck, um sie auf Linie zu zwingen. Journalist Klaus Brinkbäumer im Gespräch.

17.09.2025 | 9:39 min

Ein Journalistenverband kritisierte die neuen Einschränkungen umgehend. Diese hinderten Medien daran, Regierungsvertreter zu befragen und für Transparenz zu sorgen, erklärte die White House Correspondents' Association. Die Vereinigung vertritt die am US-Regierungssitz akkreditierte Journalisten.

Trump-Sprecherin: Schutz von vertraulichen Unterlagen

Leavitt zufolge sind die Einschränkungen nötig, weil die Pressestelle des Weißen Hauses auch für die Kommunikation des Nationalen Sicherheitsrates zuständig ist und sich in den Büros daher auch vertrauliche Unterlagen befinden könnten.

Ein Mann in der "Make America Great Again"-Cap, der ein Bild vom Poster mit Charlie Kirk macht

US-Journalisten sprechen vom gefährlichsten Moment für die Meinungsfreiheit in ihrem Land. Nach dem Attentat auf Charlie Kirk geht die Trump-Regierung massiv gegen Kritiker vor.

24.09.2025 | 6:34 min

Das Weiße Haus hat in Trumps zweiter Amtszeit ein angespanntes Verhältnis zu Medien. Leavitt wirft ihnen immer wieder vor, voreingenommen zu sein und nicht fair über den Präsidenten zu berichten.

Trump sprach vor einigen Wochen davon, dass die Medienvertreter aus dem Weißen Haus in ein benachbartes Regierungsgebäude verlegt werden könnten. Zuletzt hatte auch das von Trump in Kriegsministerium umbenannte Verteidigungsministerium die Zugangsregeln für Journalisten im Pentagon verschärft.

Chronologie
:Wie Trump gegen die US-Medien kämpft

Schon in seiner ersten Amtszeit bezeichnete Trump Journalisten als "Volksfeinde", verklagte Medien. Jetzt nimmt sein Feldzug gegen die Presse neue Dimensionen an. Eine Chronologie.
von Oliver Klein
Archiv: Donald Trump blickt grimmig
mit Video
Quelle: dpa
Themen
USADonald Trump

