Protest gegen neue Regeln: Journalisten verlassen das Pentagon

US-Verteidigungsminister Hegseth verschärft die Regeln für Reporter im Pentagon. Die wollen sich das nicht gefallen lassen und verlassen das Gebäude - samt Stühlen und Kopierern.

40 bis 50 Journalistinnen und Journalisten haben am Mittwoch ihre Zugangsausweise für das Pentagon abgegeben. Quelle: AFP

Aus Protest gegen neue Berichterstattungsregeln der US-Regierung haben Dutzende Reporterinnen und Reporter am Mittwoch (Ortszeit) das Pentagon verlassen und ihre Zugangsausweise abgegeben.

Nahezu alle Medien lehnten die neuen Vorgaben ab, die US-Verteidigungsminister Pete Hegseth zuvor erlassen hatte. Diese sehen vor, dass Journalisten aus dem Pentagon ausgewiesen werden können, wenn sie über Informationen berichten, die nicht von Hegseth zur Veröffentlichung freigegeben wurden.

Journalisten verlassen mit Stühlen und Kopierern das Ministerium

Kurz nach 16 Uhr (Ortszeit) verließen etwa 40 bis 50 Journalisten gemeinsam das Gebäude und trugen Stühle, einen Kopierer, Bücher und Fotos auf den Parkplatz des Ministeriums.

"Es ist traurig, aber ich bin auch wirklich stolz auf das Pressekorps, dass wir zusammengehalten haben", sagte Nancy Youssef, Reporterin bei "The Atlantic", die seit 2007 einen Schreibtisch im Pentagon hatte.

Ein Bestandteil von Hegseths neuer Pressepolitik ist die Vorgabe, dass Journalisten sich per Unterschrift zur Einhaltung der neuen Regeln verpflichten müssen. Youssef sagte, es ergebe keinen Sinn, Regeln zu unterzeichnen, die vorschreiben, dass Reporter keine Militärbeamten um Informationen bitten dürfen.

Wer zustimmt, keine Informationen anzufordern, stimmt zu, kein Journalist mehr zu sein. „ Nancy Youssef, Reporterin bei "The Atlantic"

Hegseth schränkt Informationsfluss ein

Schon vor Einführung seiner neuen Pressepolitik hatte Hegseth, ein ehemaliger Fox-News-Moderator, den Informationsfluss eingeschränkt. Er hielt nur zwei formelle Pressebriefings ab, untersagte Journalisten den Zugang zu vielen Bereichen des Pentagons ohne Begleitung und leitete Ermittlungen zu Medienlecks ein.

Welche praktischen Auswirkungen die von Hegseth verhängten Einschränkungen haben werden, ist noch unklar - die Journalisten kündigten jedoch an, weiterhin intensiv über das US-Militär berichten zu wollen, auch wenn dies künftig aus größerer Distanz geschehen müsse.

Die Regierung erklärte, mit den neuen Regeln wolle man eine "sehr störende" Presse regulieren. Dabei handle es sich um "gesunden Menschenverstand".

US-Präsident Donald Trump hat sich seit seinem Amtsantritt mit mehreren Medien juristische Auseinandersetzungen geliefert - darunter die "New York Times", das "Wall Street Journal", die Fernsehsender CBS News und ABC News sowie die Nachrichtenagentur AP.