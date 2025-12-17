Als erster deutscher Eishockeyspieler:Leon Draisaitl im 1.000er-Klub der NHL
Leon Draisaitl durchbrach mit den Edmonton Oilers beim 6:4 in Pittsburgh als erster Deutscher die Schallmauer von 1.000 Scorerpunkten in der Hauptrunde der NHL.
Der deutsche Eishockeystar Leon Draisaitl hat mit 1.003 Scorerpunkten einen Meilenstein in der NHL erreicht. In seinem 824. Spiel erwischte Draisaitl beim 6:4-Erfolg seiner Edmonton Oilers in Pittsburgh einen ganz starken Abend und bereitete insgesamt vier Tore vor.
Draisaitl ist 103. Spieler im 1.000er-Klub der NHL
"Es ist ziemlich unglaublich. Mich in diese Liste einzutragen, ist auf jeden Fall etwas Besonderes", sagte der Kölner: "Da stehen einige unglaubliche Namen drauf. Namen, die absolute Legenden in unserem Sport sind." Draisaitl sprach von einem Traum, der in Erfüllung gegangen sei:
In der laufenden Saison kommt der 30-Jährige auf 17 Tore und 30 Assists. Insgesamt steht er nun bei 1.003 Scorerpunkten in der Hauptrunde (416 Tore, 587 Assists). Draisaitl ist der 103. Spieler im 1.000er-Klub der NHL und der fünfte in der Franchise-Geschichte der Oilers. Zugleich ist Draisaitl der fünftschnellste Nicht-Nordamerikaner, der diese Marke erreicht hat.
Eishockey-Legende Wayne Gretzky bleibt unerreicht
Sein 1.000. Scorerpunkt gelang Draisaitl im ersten Drittel durch die Beteiligung am Führungstreffer von Zach Hyman. Später legte er Tore für Connor McDavid, Evan Bouchard und Wassili Podkolzin auf. Der beste Scorer der NHL-Geschichte bleibt unerreicht: Kanadas Eishockey-Legende Wayne Gretzky kommt auf 2.857 Punkte (894 Tore, 1.963 Assists) in 1.487 Spielen.
Einen Erfolg feierte auch der zweitbeste deutsche NHL-Scorer Marco Sturm. Der Ex-Bundestrainer, der als Aktiver 487 Scorerpunkte erzielte, feierte als Headcoach der Boston Bruins ein 4:1 gegen Utah Mammoth. Nationalspieler John-Jason Peterka blieb ohne Punkt für Utah.
Seider überzeugt bei Sieg der Detroit Red Wings
Moritz Seider überzeugte beim 3:2 seiner Detroit Red Wings gegen die New York Islanders mit zwei Vorlagen, Nico Sturm ging beim 5:0 seiner Minnesota Wild gegen die Washington Capitals leer aus. Torhüter Philipp Grubauer verlor mit Seattle Kraken gegen Colorado Avalanche mit 3:5.
