Eishockeyspieler: Leon Draisaitl im 1.000er-Klub der NHL

Leon Draisaitl durchbrach mit den Edmonton Oilers beim 6:4 in Pittsburgh als erster Deutscher die Schallmauer von 1.000 Scorerpunkten in der Hauptrunde der NHL.

Als erster Deutscher in der NHL hat Leon Draisaitl die Marke von 1.000 Scorerpunkten geknackt. Am Ende gewann er mit seinem Team, den Edmonton Oilers, 6:4 gegen die Pittsburgh Penguins. 17.12.2025 | 0:27 min

Der deutsche Eishockeystar Leon Draisaitl hat mit 1.003 Scorerpunkten einen Meilenstein in der NHL erreicht. In seinem 824. Spiel erwischte Draisaitl beim 6:4-Erfolg seiner Edmonton Oilers in Pittsburgh einen ganz starken Abend und bereitete insgesamt vier Tore vor.

Draisaitl ist 103. Spieler im 1.000er-Klub der NHL

"Es ist ziemlich unglaublich. Mich in diese Liste einzutragen, ist auf jeden Fall etwas Besonderes", sagte der Kölner: "Da stehen einige unglaubliche Namen drauf. Namen, die absolute Legenden in unserem Sport sind." Draisaitl sprach von einem Traum, der in Erfüllung gegangen sei:

Wenn man in Deutschland aufwächst, scheint das weit weg zu sein. Ich bin natürlich sehr stolz darauf, aber ich unterschätze auch nicht, wie viel Arbeit von außen dazu gehört. „ Leon Draisaitl, Eishockey-Profi

In der laufenden Saison kommt der 30-Jährige auf 17 Tore und 30 Assists. Insgesamt steht er nun bei 1.003 Scorerpunkten in der Hauptrunde (416 Tore, 587 Assists). Draisaitl ist der 103. Spieler im 1.000er-Klub der NHL und der fünfte in der Franchise-Geschichte der Oilers. Zugleich ist Draisaitl der fünftschnellste Nicht-Nordamerikaner, der diese Marke erreicht hat.

Eishockey-Legende Wayne Gretzky bleibt unerreicht

Sein 1.000. Scorerpunkt gelang Draisaitl im ersten Drittel durch die Beteiligung am Führungstreffer von Zach Hyman. Später legte er Tore für Connor McDavid, Evan Bouchard und Wassili Podkolzin auf. Der beste Scorer der NHL-Geschichte bleibt unerreicht: Kanadas Eishockey-Legende Wayne Gretzky kommt auf 2.857 Punkte (894 Tore, 1.963 Assists) in 1.487 Spielen.

Die Chancen auf den Gewinn des Stanley Cups von Eishockey-Star Leon Draisaitl schwinden. Die Florida Panthers führen gegen die Edmonton Oilers in der Best-of-seven-Serie mit 2:1. 12.06.2025 | 1:30 min

Einen Erfolg feierte auch der zweitbeste deutsche NHL-Scorer Marco Sturm. Der Ex-Bundestrainer, der als Aktiver 487 Scorerpunkte erzielte, feierte als Headcoach der Boston Bruins ein 4:1 gegen Utah Mammoth. Nationalspieler John-Jason Peterka blieb ohne Punkt für Utah.

Seider überzeugt bei Sieg der Detroit Red Wings

Moritz Seider überzeugte beim 3:2 seiner Detroit Red Wings gegen die New York Islanders mit zwei Vorlagen, Nico Sturm ging beim 5:0 seiner Minnesota Wild gegen die Washington Capitals leer aus. Torhüter Philipp Grubauer verlor mit Seattle Kraken gegen Colorado Avalanche mit 3:5.

Russe knackt magische Marke : Rekord: Alexander Owetschkin erzielt sein 900. NHL-Tor Eishockey-Star Alexander Owetschkin hat als erster Spieler 900 Tore in der NHL erzielt. Beim 6:1 der Washington Capitals gegen die St. Louis Blues traf der Russe zum 2:0. mit Video 1:20

ZDFsportstudio auf WhatsApp Quelle: Reuters Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.