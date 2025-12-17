Eishockey - NHL: Draisaitl reiht sich ein in den 1.000er-Klub

Deutscher schreibt Eishockey-Geschichte:NHL: Draisaitl reiht sich ein in den Klub der Tausender
von Lilli Engels
|
Als erster Deutscher in der NHL hat Leon Draisaitl die Marke von 1.000 Scorerpunkten geknackt. Am Ende gewann er mit seinem Team, den Edmonton Oilers, 6:4 gegen die Pittsburgh Penguins.
Thema
Mehr News aus dem Sport
Deutscher schreibt Eishockey-Geschichte :NHL: Draisaitl reiht sich ein in den Klub der Tausender
Video0:27
Reaktion auf Kritik an hohen Preisen :Fußball-WM: FIFA führt neue günstigere Ticket-Kategorie ein
mit Video18:09
PSG muss 61 Millionen Euro nachzahlen :Mbappé gewinnt Streit um Gehalt gegen Paris Saint-Germain
mit Video0:33