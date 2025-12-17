Eishockey - NHL: Draisaitl reiht sich ein in den 1.000er-Klub

Deutscher schreibt Eishockey-Geschichte : NHL: Draisaitl reiht sich ein in den Klub der Tausender

von Lilli Engels 17.12.2025 | 11:46 |

Als erster Deutscher in der NHL hat Leon Draisaitl die Marke von 1.000 Scorerpunkten geknackt. Am Ende gewann er mit seinem Team, den Edmonton Oilers, 6:4 gegen die Pittsburgh Penguins.