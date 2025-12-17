  3. Merkliste
Eishockey - NHL: Draisaitl reiht sich ein in den 1.000er-Klub

Deutscher schreibt Eishockey-Geschichte:NHL: Draisaitl reiht sich ein in den Klub der Tausender

von Lilli Engels

|
Leon Draisaitl (M) von den Edmonton Oilers wird von seinen Teamkollegen umschwärmt, nachdem er ein Tor geschossen hat

Als erster Deutscher in der NHL hat Leon Draisaitl die Marke von 1.000 Scorerpunkten geknackt. Am Ende gewann er mit seinem Team, den Edmonton Oilers, 6:4 gegen die Pittsburgh Penguins.

