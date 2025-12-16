  3. Merkliste
Franziska Preuß kehrt in Biathlon-Weltcup zurück

Franziska Preuß kehrt nach längerer Krankheitspause in den Biathlon-Weltcup zurück. Selina Grotian fehlt aber weiterhin.

Biathlon: Franziska Preuss, aufgenommen am 02.12.2025

Franziska Preuß ist in Le Grand Bornand wieder am Start. (Archivfoto)

Quelle: Witters

Weltmeisterin Franziska Preuß kehrt nach längerer Krankheitspause in Le Grand Bornand wieder in den Biathlon-Weltcup zurück. Dies teilte der Deutsche Skiverband mit.

Grotian fällt wegen Erkrankung aus

Dagegen fällt Selina Grotian wegen einer Erkrankung weiterhin aus. Gesamtweltcupsiegerin Preuß hatte zum Auftakt in Östersund wegen Influenza und Corona auf Sprint und Verfolgung verzichten müssen.

Julia Tannheimer (Deutschland) ist in Aktion.

Biathletin Julia Tannheimer wird starke Achte im Sprint von Östersund. Suvi Minkkinen. Die gesundheitlich angeschlagene Franziska Preuß fehlte. Es siegte die Finnin Suvi Minkkinen.

05.12.2025 | 2:43 min

Den Weltcup in Hochfilzen in der vergangenen Woche verpasste die DSV-Topathletin komplett. Im französischen Le Grand Bornand finden von Donnerstag bis Sonntag Sprint, Verfolgung und Massenstart statt.

Vanessa Voigt (Deutschland) ist in Aktion.

Die DSV-Biathlon-Frauen haben in Hochfilzen den 3. Platz geholt. Nur Schweden und Norwegen waren besser als Anna Weidel, Julia Tannheimer, Janina Hettich-Walz und Vanessa Voigt.

13.12.2025 | 0:30 min

Preuß für Fichtner in Aufgebot

Preuß ersetzt Marlene Fichtner im DSV-Aufgebot, in dem zudem Janina Hettich-Walz, Vanessa Voigt, Julia Tannheimer, Anna Weidel und Julia Kink stehen. Weidel hatte in Hochfilzen mit zwei Top-Ten-Platzierungen ihr Olympia-Ticket gesichert. Auch Voigt erfüllte mit einem starken siebten Platz im Sprint die Norm.

Bei den Männern sind beim letzten Weltcup des Jahres Philipp Horn, Philipp Nawrath, Justus Strelow, David Zobel, Danilo Riethmüller und Simon Kaiser dabei. Horn hatte in Hochfilzen mit Platz drei im Sprint für das erste Podium seiner Karriere gesorgt.

Franziska Preuß

Spektakuläre Einblicke ins Team der deutschen Skijäger bietet die fünfteilige ZDF-Doku "Biathlon Nation - Ein Team. Eine Mission." In der letzten Folge geht es um Franziska Preuß.

05.12.2025 | 32:40 min

Zudem überzeugte der 31-Jährige mit Rang vier im Verfolger. Für die Frauen beginnt der Weltcup am Donnerstag (14.15 Uhr/ZDF) mit dem Sprint über 7,5 Kilometer. Die Männer starten am Freitag (14.15 Uhr) ebenfalls mit dem Sprint über 10 km.

Biathletin Franziska Preuß im Training

Gesamtweltcupsiegerin Franziska Preuß lässt sich vom durchwachsenen Saisonauftakt nicht aus der Ruhe bringen. Der Fokus liegt auf dem Höhepunkt Olympische Spiele.

02.12.2025 | 1:28 min

Quelle: SID
Über dieses Thema berichtete ZDFsportstudio in dem Beitrag "Tannheimer Sprint-Achte, Preuß fehlt erkrankt" am 05.12.2025 um 18:03 Uhr. Zudem berichtet ZDFsportstudio live in der Sendung "Biathlon-Weltcup" am 18.12.2025 ab 14:05 Uhr.
