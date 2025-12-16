Franziska Preuß kehrt in Biathlon-Weltcup zurück

Rückkehr nach Corona-Erkrankung:Preuß kehrt in Biathlon-Weltcup zurück
Franziska Preuß kehrt nach längerer Krankheitspause in den Biathlon-Weltcup zurück. Selina Grotian fehlt aber weiterhin.
Weltmeisterin Franziska Preuß kehrt nach längerer Krankheitspause in Le Grand Bornand wieder in den Biathlon-Weltcup zurück. Dies teilte der Deutsche Skiverband mit.
Grotian fällt wegen Erkrankung aus
Dagegen fällt Selina Grotian wegen einer Erkrankung weiterhin aus. Gesamtweltcupsiegerin Preuß hatte zum Auftakt in Östersund wegen Influenza und Corona auf Sprint und Verfolgung verzichten müssen.
Den Weltcup in Hochfilzen in der vergangenen Woche verpasste die DSV-Topathletin komplett. Im französischen Le Grand Bornand finden von Donnerstag bis Sonntag Sprint, Verfolgung und Massenstart statt.
Preuß für Fichtner in Aufgebot
Preuß ersetzt Marlene Fichtner im DSV-Aufgebot, in dem zudem Janina Hettich-Walz, Vanessa Voigt, Julia Tannheimer, Anna Weidel und Julia Kink stehen. Weidel hatte in Hochfilzen mit zwei Top-Ten-Platzierungen ihr Olympia-Ticket gesichert. Auch Voigt erfüllte mit einem starken siebten Platz im Sprint die Norm.
Bei den Männern sind beim letzten Weltcup des Jahres Philipp Horn, Philipp Nawrath, Justus Strelow, David Zobel, Danilo Riethmüller und Simon Kaiser dabei. Horn hatte in Hochfilzen mit Platz drei im Sprint für das erste Podium seiner Karriere gesorgt.
Zudem überzeugte der 31-Jährige mit Rang vier im Verfolger. Für die Frauen beginnt der Weltcup am Donnerstag (14.15 Uhr/ZDF) mit dem Sprint über 7,5 Kilometer. Die Männer starten am Freitag (14.15 Uhr) ebenfalls mit dem Sprint über 10 km.
Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.
Mehr Wintersport
Ergebnisse, Kalender:Der Wintersport am Sonntag im Liveticker
Der Überblick:Aktuelle News zum Wintersport