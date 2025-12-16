Franziska Preuß kehrt in Biathlon-Weltcup zurück

Franziska Preuß kehrt nach längerer Krankheitspause in den Biathlon-Weltcup zurück. Selina Grotian fehlt aber weiterhin.

Franziska Preuß ist in Le Grand Bornand wieder am Start. (Archivfoto) Quelle: Witters

Weltmeisterin Franziska Preuß kehrt nach längerer Krankheitspause in Le Grand Bornand wieder in den Biathlon-Weltcup zurück. Dies teilte der Deutsche Skiverband mit.

Grotian fällt wegen Erkrankung aus

Dagegen fällt Selina Grotian wegen einer Erkrankung weiterhin aus. Gesamtweltcupsiegerin Preuß hatte zum Auftakt in Östersund wegen Influenza und Corona auf Sprint und Verfolgung verzichten müssen.

Biathletin Julia Tannheimer wird starke Achte im Sprint von Östersund. Suvi Minkkinen. Die gesundheitlich angeschlagene Franziska Preuß fehlte. Es siegte die Finnin Suvi Minkkinen. 05.12.2025 | 2:43 min

Den Weltcup in Hochfilzen in der vergangenen Woche verpasste die DSV-Topathletin komplett. Im französischen Le Grand Bornand finden von Donnerstag bis Sonntag Sprint, Verfolgung und Massenstart statt.

Die DSV-Biathlon-Frauen haben in Hochfilzen den 3. Platz geholt. Nur Schweden und Norwegen waren besser als Anna Weidel, Julia Tannheimer, Janina Hettich-Walz und Vanessa Voigt. 13.12.2025 | 0:30 min

Preuß für Fichtner in Aufgebot

Preuß ersetzt Marlene Fichtner im DSV-Aufgebot, in dem zudem Janina Hettich-Walz, Vanessa Voigt, Julia Tannheimer, Anna Weidel und Julia Kink stehen. Weidel hatte in Hochfilzen mit zwei Top-Ten-Platzierungen ihr Olympia-Ticket gesichert. Auch Voigt erfüllte mit einem starken siebten Platz im Sprint die Norm.

Bei den Männern sind beim letzten Weltcup des Jahres Philipp Horn, Philipp Nawrath, Justus Strelow, David Zobel, Danilo Riethmüller und Simon Kaiser dabei. Horn hatte in Hochfilzen mit Platz drei im Sprint für das erste Podium seiner Karriere gesorgt.

Spektakuläre Einblicke ins Team der deutschen Skijäger bietet die fünfteilige ZDF-Doku "Biathlon Nation - Ein Team. Eine Mission." In der letzten Folge geht es um Franziska Preuß. 05.12.2025 | 32:40 min

Zudem überzeugte der 31-Jährige mit Rang vier im Verfolger. Für die Frauen beginnt der Weltcup am Donnerstag (14.15 Uhr/ZDF) mit dem Sprint über 7,5 Kilometer. Die Männer starten am Freitag (14.15 Uhr) ebenfalls mit dem Sprint über 10 km.

Gesamtweltcupsiegerin Franziska Preuß lässt sich vom durchwachsenen Saisonauftakt nicht aus der Ruhe bringen. Der Fokus liegt auf dem Höhepunkt Olympische Spiele. 02.12.2025 | 1:28 min

Sport : Biathlon Nation - Ein Team. Eine Mission. So nah an den deutschen Biathlon-Stars wie nie: Ein Jahr voller Druck, Tränen und Emotionen – mit intimen Einblicken ins Herz des Teams.

ZDFsportstudio auf WhatsApp Quelle: Reuters Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.

Quelle: SID