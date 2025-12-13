Biathlon: DSV-Frauen-Staffel erobert in Hochfilzen Podestplatz

Mit einer starken Leistung hat die deutsche Frauen-Staffel beim Biathlon-Weltcup in Hochfilzen das Podest erobert. Nur Schweden und Norwegen waren schneller.

Die deutsche Frauen-Staffel hat beim Biathlon-Weltcup in Hochfilzen auch ohne die erkrankten Franziska Preuß und Selina Grotian den erhofften Podiumsplatz erreicht. Beim Rennen über die 4x6 km wurden Anna Weidel, Julia Tannheimer, Janina Hettich-Walz und Vanessa Voigt Dritte und leisteten Wiedergutmachung für das Staffel-Debakel von Östersund.

Die Leistungen der Jungs haben Bock gemacht, und natürlich wollten wir da auch anknüpfen. Ich denke, das haben wir gut hingekriegt. Das war unglaublich wichtig. „ Vanessa Voigt, Biathletin

"Es ist zwar erst Anfang der Saison, aber natürlich wollen wir ganz vorne mitmischen", sagte eine glückliche Voigt, die als Schlussläuferin fehlerfrei blieb und an ihre gute Leistung vom Sprint anknüpfen konnte.

Schweden holt souverän den Sieg

Schweden (0+7) siegte souverän vor Norwegen (0+9/+40,3) und dem deutschen Team (0+8), das 51,3 Sekunden zurücklag.

Zum Weltcup-Auftakt hatte das DSV-Quartett in der Besetzung Preuß, Voigt, Hettich-Walz und Grotian nur den indiskutablen elften Rang belegt.

Horn verpasst nächstes Podium nur knapp

Philipp Horn landete am Tag nach seiner besten Karriere-Einzelleistung als Sprint-Dritter auf dem vierten Rang in der Verfolgung. Nach einem Schießfehler im dritten Anschlag und einem Sturz in einer Abfahrt fiel er zurück.

Nicht zu schlagen war nach 12,5 Kilometern Eric Perrot aus Frankreich, der alle 20 Scheiben traf. Für den 24-Jährigen war es der fünfte Weltcup-Erfolg in seiner Laufbahn. Dahinter belegte der Italiener Tommaso Giacomel (1 Schießfehler) den zweiten Platz vor dem norwegischen Gesamtführenden Johan-Olav Botn (1).

