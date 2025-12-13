Biathlon: DSV-Frauen-Staffel erobert in Hochfilzen Podestplatz

Biathlon-Weltcup in Hochfilzen:DSV-Frauen-Staffel nur von Schweden und Norwegen geschlagen
Mit einer starken Leistung hat die deutsche Frauen-Staffel beim Biathlon-Weltcup in Hochfilzen das Podest erobert. Nur Schweden und Norwegen waren schneller.
Die deutsche Frauen-Staffel hat beim Biathlon-Weltcup in Hochfilzen auch ohne die erkrankten Franziska Preuß und Selina Grotian den erhofften Podiumsplatz erreicht. Beim Rennen über die 4x6 km wurden Anna Weidel, Julia Tannheimer, Janina Hettich-Walz und Vanessa Voigt Dritte und leisteten Wiedergutmachung für das Staffel-Debakel von Östersund.
"Es ist zwar erst Anfang der Saison, aber natürlich wollen wir ganz vorne mitmischen", sagte eine glückliche Voigt, die als Schlussläuferin fehlerfrei blieb und an ihre gute Leistung vom Sprint anknüpfen konnte.
Schweden holt souverän den Sieg
Schweden (0+7) siegte souverän vor Norwegen (0+9/+40,3) und dem deutschen Team (0+8), das 51,3 Sekunden zurücklag.
Zum Weltcup-Auftakt hatte das DSV-Quartett in der Besetzung Preuß, Voigt, Hettich-Walz und Grotian nur den indiskutablen elften Rang belegt.
Horn verpasst nächstes Podium nur knapp
Philipp Horn landete am Tag nach seiner besten Karriere-Einzelleistung als Sprint-Dritter auf dem vierten Rang in der Verfolgung. Nach einem Schießfehler im dritten Anschlag und einem Sturz in einer Abfahrt fiel er zurück.
Nicht zu schlagen war nach 12,5 Kilometern Eric Perrot aus Frankreich, der alle 20 Scheiben traf. Für den 24-Jährigen war es der fünfte Weltcup-Erfolg in seiner Laufbahn. Dahinter belegte der Italiener Tommaso Giacomel (1 Schießfehler) den zweiten Platz vor dem norwegischen Gesamtführenden Johan-Olav Botn (1).
Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.
Mehr zum Biathlon
Biathlon: Sprint in Hochfilzen:Horn sorgt für doppelte Podiums-Premieremit Video0:31
- Interview
Biathletin Hettich-Walz vor Comeback:"Schwangerschaft im Leistungssport bleibt eine Ausnahme"mit Video2:47
Ergebnisse, Kalender:Ergebnisse, Weltcupstände, Termine
Der Überblick:Aktuelle News zum Wintersport