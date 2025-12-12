Biathlon: Sprint in Hochfilzen:Horn sorgt für doppelte Podiums-Premiere
Philipp Horn hat beim Sprint in Hochfilzen das beste Weltcup-Resultat seiner Karriere gefeiert. Sein dritter Rang ist das erste Podest für deutschen Biathleten in dieser Saison.
Philipp Horn hat mit dem ersten Weltcup-Podestplatz seiner Karriere für das erhoffte Ausrufezeichen des deutschen Biathlon-Teams gesorgt. Der 31-Jährige wurde im Sprint von Hochfilzen Dritter und bescherte den DSV-Skijägern zugleich das erste Erfolgserlebnis im Olympia-Winter. Zum Auftakt des zweiten Weltcup-Wochenendes in Österreich musste sich der Thüringer nur Tommaso Giacomel aus Italien und Eric Perrot aus Frankreich geschlagen geben.
Horn nur mit sechs Sekunden Rückstand
Für Horn war es das beste Ergebnis seiner Karriere. Bisher war er im Weltcup zweimal Vierter geworden. "Ich habe in den letzten zwei Jahren schon gespürt, dass ich es drauf habe. Das war immer mein großes Ziel", sagte Horn in der ARD.
Nach zehn Kilometern hatte Horn nur sechs Sekunden Rückstand auf den Sieger, zu Platz zwei und Perrot fehlten dem laufstarken Horn lediglich zwei Sekunden. Das Trio war fehlerfrei geblieben.
Horn einziger Deutscher ohne Schießfehler
Horn war der Einzige des deutschen Sextetts, der alle zehn Scheiben abräumte. Damit hat der Thüringer vielversprechende Aussichten für die Verfolgung am Samstag (12:00 Uhr/ARD).
