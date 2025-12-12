Biathlon: Sprint in Hochfilzen:Horn sorgt für doppelte Podiums-Premiere

Philipp Horn hat beim Sprint in Hochfilzen das beste Weltcup-Resultat seiner Karriere gefeiert. Sein dritter Rang ist das erste Podest für deutschen Biathleten in dieser Saison.

Philipp Horn läuft erstmals in seiner Karriere in einem Einzelrennen auf ein Weltcup-Podest. Zugleich ist es der erste Podiumsplatz der deutschen Biathlon-Männer im Olympia-Winter. 12.12.2025 | 0:31 min

Philipp Horn hat mit dem ersten Weltcup-Podestplatz seiner Karriere für das erhoffte Ausrufezeichen des deutschen Biathlon-Teams gesorgt. Der 31-Jährige wurde im Sprint von Hochfilzen Dritter und bescherte den DSV-Skijägern zugleich das erste Erfolgserlebnis im Olympia-Winter. Zum Auftakt des zweiten Weltcup-Wochenendes in Österreich musste sich der Thüringer nur Tommaso Giacomel aus Italien und Eric Perrot aus Frankreich geschlagen geben.

Horn nur mit sechs Sekunden Rückstand

Für Horn war es das beste Ergebnis seiner Karriere. Bisher war er im Weltcup zweimal Vierter geworden. "Ich habe in den letzten zwei Jahren schon gespürt, dass ich es drauf habe. Das war immer mein großes Ziel", sagte Horn in der ARD.

Ich bin einfach nur happy, es war einfach geil heute. „ Philipp Horn

Nach zehn Kilometern hatte Horn nur sechs Sekunden Rückstand auf den Sieger, zu Platz zwei und Perrot fehlten dem laufstarken Horn lediglich zwei Sekunden. Das Trio war fehlerfrei geblieben.

Philipp Horn eilt beim Biathlon-Sprint in Hochfilzen seiner ersten Podiumsplatzierung im Weltcup entgegen. Quelle: dpa

Horn einziger Deutscher ohne Schießfehler

Horn war der Einzige des deutschen Sextetts, der alle zehn Scheiben abräumte. Damit hat der Thüringer vielversprechende Aussichten für die Verfolgung am Samstag (12:00 Uhr/ARD).

