Herrmann-Wick über Dahlmeier: "Tiefe Spuren hinterlassen"

Biathloncrew über verstorbene Kollegin:Herrmann-Wick über Dahlmeier: "Sie ist im Herzen bei uns"

|

Die ZDF-Biathlon-Crew startet ohne die verstorbene Laura Dahlmeier in die Saison. Denise Herrmann-Wick und Sven Fischer gedenken ihrer langjährigen Kollegin.

ZDF-Biathlon-Experten Denise Herrman-Wick und Sven Fischer mit Moderator Alexander Ruda

Die ZDF-Biathlon-Crew startet in die Saison. Denise Herrmann-Wick und Sven Fischer gedenken der verstorbenen Ex-Biathletin und Kollegin Laura Dahlmeier.

02.12.2025 | 1:24 min

Die ZDF-Biathloncrew rund um die ZDF-Expertin Denise Herrmann-Wick und Co-Kommentator Sven Fischer hat zu Beginn der ersten Übertragung im schwedischen Östersund emotional an die tödlich verunglückte Laura Dahlmeier erinnert.

Das, was sie erreicht hat, das bleibt für die Ewigkeit und deswegen ist sie auch im Herzen bei uns.

ZDF-Biathlon-Expertin Denise Herrmann-Wick über Laura Dahlmeier

Anna Weidel aus Deutschland steht auf der Schießbahn während des 15-km-Einzelwettbewerbs der Frauen beim IBU Biathlon World Cup in Oestersund, Schweden

Das 15-km-Einzelrennen der Biathletinnen im schwedischen Östersund live im Stream.

02.12.2025 | 139:38 min

"Sie hat außergewöhnliche Spuren hinterlassen"

Herrmann-Wick trat nicht nur gemeinsam mit Dahlmeier im Weltcup an, seit der Saison 2024/25 war sie auch Kollegin als Expertin beim ZDF. "Laura hat außergewöhliche Spuren hinterlassen", so Herrmann-Wick. Man spüre die Lücke.

Auch Sven Fischer arbeitete lange als ZDF-Experte mit Dahlmeier zusammen. Mittlerweile ist er als Co-Kommentator bei den ZDF-Übertragungen im Einsatz. Fischer wurde bei der Erinnerung an Dahlmeier emotional und betonte: Laura Dahlmeier habe auch als Kollegin immer motiviert. "Das sollte uns den Mut geben, dann auch hier weiterzumachen."

Die zweimalige Biathlon-Olympiasiegerin und siebenmalige Weltmeisterin Dahlmeier war am 28. Juli bei einem Kletterunfall am

Laura Dahlmeier

Die ehemalige Biathletin Laura Dahlmeier ist beim Bergsteigen in Pakistan tödlich verunglückt. Die frühere Top-Athletin, die zuletzt auch als ZDF-Expertin gearbeitet hat, wurde 31 Jahre alt.

30.07.2025 | 15:06 min

Nach ihrem frühen Karriereende 2019 stieg Dahlmeier als Expertin beim ZDF ein. Zunächst arbeitete sie mit Experte Fischer vor der Kamera zusammen, später dann auch mit Herrmann-Wick. Eigentlich hätte Dahlmeier zu Beginn des Winters wieder für den Sender vor der Kamera stehen sollen. Das ZDF hatte nach Dahlmeiers tragischem Tod angekündigt, keinen Ersatz für sie zu verpflichten, um ihrem "Andenken gerecht zu werden".

Quelle: ZDF, dpa
Über dieses Thema berichtete ZDFsportstudio live am 02.12.2025 um 15:10 Uhr.
