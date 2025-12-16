Frauen-Bundesliga : Später Ausgleich: Union rettet Punkt gegen Frankfurt

von Felix Tusche 16.12.2025 | 19:20 |

Trotz zwei vergebenen Elfmeter hat Union Berlin in der Frauen-Bundesliga gegen Eintracht Frankfurt spät einen Punkt gerettet. Für die Gäste ist es eine weitere Enttäuschung.