Handball-Bundestrainer Gislason: "Wollen Halbfinale erreichen"

|
Handball-Bundestrainer Alfred Gislason

Mit vier Debütanten gehen die deutschen Handballer in die EM. Bundestrainer Alfred Gislason zur EM-Kadernominierung im ZDFmittagsmagazin.

