Handball-EM 2026: Teilnehmer, Spielorte und Modus

Die Handball-EM 2026 der Männer findet vom 15. Januar bis 1. Februar in Dänemark, Schweden und Norwegen statt. Mit dabei ist auch die deutsche Mannschaft von Alfred Gislason.

DHB-Coach Alfred Gislason (li.) und und Regisseur Juri Knorr (rechts vorne) zählen zu den deutschen Hauptprotagonisten bei der Handball-EM. Quelle: IMAGO / camera4+

Die Handball-EM der Männer findet vom 15. Januar bis 1. Februar 2026 in Dänemark, Norwegen und Schweden statt. Die deutsche Mannschaft bestreitet ihre Gruppenspiele im dänischen Herning.

Wo wird gespielt?

Die Partien in Dänemark werden allesamt in der Jyske Bank Boxen in Herning ausgetragen, die Halle fasst 15.000 Zuschauer. Mit der Unity Arena Oslo (8.000 Plätze) sowie den Arenen in Malmö (12.000 Plätze) und Kristiansand (5.000 Plätze) sind die Spielstätten der EM komplett.

Mit vier Debütanten - aber ohne Füchse-Jungstar Tim Freihöfer. Handball-Bundestrainer Alfred Gislason hat seinen Kader für die anstehende EM im Januar bekannt gegeben. 17.12.2025 | 0:54 min

Während die Partien der Vorrundengruppen an allen vier Spielorten ausgetragen werden, bleiben für die Hauptrundengruppen noch Herning und Malmö übrig. Ab dem Halbfinale finden alle Partien in Herning statt.

Mit vier Debütanten gehen die deutschen Handballer in die EM. Bundestrainer Alfred Gislason zur EM-Kader-Nominierung im ZDF-Mittagsmagazin. 17.12.2025 | 3:22 min

Gegen wen spielt die DHB-Auswahl?

Die deutsche Handball-Nationalmannschaft startet am 15. Januar um 20:30 Uhr in Herning gegen Österreich in das Turnier. Die weiteren Vorrundenpartien bestreitet das Team von Alfred Gislason am 17. Januar um 20:30 Uhr gegen Serbien und am 19. Januar ebenfalls um 20:30 Uhr gegen Spanien (20:30 Uhr live im ZDF).

Ergebnisse und Statistiken : Handball-EM im Ticker

Bei Erreichen der Hauptrunde ständen die weiteren Spiele am 22. Januar, 24. Januar, 26. Januar und 28. Januar auf dem Programm. Das DHB-Team könnte dort unter anderem auf die Dänen und Titelverteidiger Frankreich treffen.

Wie setzen sich die weiteren Vorrundengruppen zusammen?

In der deutschen Gruppe A sind neben der DHB-Auswahl Österreich, Spanien und Serbien vertreten. Die Gruppe B, welche ihre Partien ebenfalls in Herning austrägt, ist mit Dänemark, Portugal, Nordmazedonien und Rumänien besetzt.

Sport : Handball-EM 2026 Alles zur Handball-EM 2026 aus Dänemark, Schweden und Norwegen: DHB-Spiele und weitere ausgewählte Partien live im Stream und Zusammenfassungen der Topspiele.

Spielort der Gruppen C und D ist Oslo. Gruppe C besteht aus Frankreich, Norwegen, Tschechien und der Ukraine, in Gruppe D sind Slowenien, die Färöer, Montenegro und die Schweiz vorzufinden.

Die Gruppe E mit Schweden, Kroatien, den Niederlanden und Georgien trägt ihre Spiele in Malmö aus. In Kristiansand steigen die Partien der Gruppe F mit Ungarn, Island, Polen und Italien.

Wer sind die Titel-Favoriten?

Topfavorit ist Co-Gastgeber Dänemark. Die Dänen mit den Ausnahmespielern um Welthandballer Mathias Gidsel von den Füchsen Berlin sind amtierender Weltmeister. Der vierte Weltmeistertitel in Serie stellte ein Novum dar.

Allerdings liegt der letzte EM-Titel der Dänen, die 2024 auch Olympia-Gold in Paris geholt hatten, schon lange zurück. Seit 2012 wartet Dänemark auf den Gewinn der Europameisterschaft. Beim letzten Turnier war der Triumph zum greifen nah, jedoch verloren die Dänen im Finale in Köln 31:33 nach Verlängerung gegen Frankreich.

Juri Knorr hat im ersten Test der deutschen Handballer gegen Island brilliert. Trotz der wachsenden Konkurrenz betrachtet ihn der Bundestrainer als Schlüsselspieler. 02.11.2025

Deutschland zählt zehn Jahre nach dem letzten EM-Titel zum erweiterten Favoritenkreis. Für den Einzug in das Halbfinale muss aufgrund der voraussichtlich starken Hauptrundengruppe allerdings alles nahezu perfekt laufen.

Nach welchem Modus wird gespielt?

An der EM nehmen 24 Mannschaften teil, die zunächst in sechs Vorrundengruppen aufgeteilt werden. In den Gruppen spielen vier Teams einmal gegeneinander. Die Erst- und Zweitplatzierten jeder Gruppe qualifizieren sich für die Hauptrunde, die Resultate der direkten Duelle werden mitgenommen. Dann bilden die Gruppen A, B und C die Hauptrundengruppe I, während die Gruppen D, E und F die Hauptrundengruppe II bilden.

Gruppe I spielt in Herning, Gruppe II in Malmö. Danach ziehen die Teams auf den Rängen eins und zwei in das Halbfinale ein, die beiden Drittplatzierten spielen den fünften Platz aus.

Wer überträgt die Handball-EM?

Alle Spiele der deutschen Handballnationalmannschaft werden von ZDF und ARD live im TV übertragen, zusätzlich gibt es auf sportstudio.de Livestreams zu weiteren Top-Begegungen und im Nachgang Zusammenfassungen zu ausgewählten Partien.

Quelle: ZDF