NHL: Draisaitl und McDavid - vereint im Kampf um den Stanley Cup

Nach zwei verlorenen Finals will Leon Draisaitl mit den Edmonton Oilers endlich den Stanley Cup gewinnen. Dafür verzichtet Teamkollege und Freund Connor McDavid sogar auf Gehalt.

Leon Draisaitl (l.), Connor McDavid (M.) und Evan Bouchard wollen nach zwei verlorenen Finals endlich den Stanley Cup gewinnen. Quelle: Imago

Kaum hatte Connor McDavid pünktlich zum Saisonstart der NHL seinen Vertrag verlängert, postete Leon Draisaitl ein Foto der beiden Eishockey-Superstars mit ihren Frauen. Die Botschaft: Wir gehören zusammen. "Wir sind beide als ganz junge Spieler zu den Oilers gekommen und gehen nun in unsere elfte gemeinsame Saison", so der Kölner:

Wir haben viel zusammen erlebt. Das verbindet. „ Leon Draisaitl über Sturmpartner Connor McDavid

Oilers zuletzt zwei Mal im Stanley-Cup-Finale

Und zwar mindestens noch drei Jahre: Denn Draisaitls kongenialer Sturmpartner unterschrieb in Edmonton vorzeitig bis 2028 - und verzichtete dabei auf eine Gehaltserhöhung, damit die Oilers Geld haben, um endlich eine Meistermannschaft zusammenzustellen.

"Wir haben zusammen mit dem Team ein gemeinsames Ziel vor Augen", sagt Draisaitl, der mit dem kanadischen Altmeister zuletzt zwei Mal in Folge das Finale um den Stanley Cup verloren hatte.

Die Chancen auf den Gewinn des Stanley Cups von Eishockey-Star Leon Draisaitl schwinden. Die Florida Panthers führen gegen die Edmonton Oilers in der Best-of-seven-Serie mit 2:1. 12.06.2025 | 1:30 min

Das Jawort des Kanadiers, dessen Vertrag in einem Jahr ausgelaufen wäre, war für Draisaitl der perfekte Abschluss der NHL-Pause. Denn damit bleiben die beiden vielleicht besten Eishockeyspieler der Welt erstmal auch auf dem Eis zusammen.

Hochzeit in Frankreich, Rekordvertrag in Kraft

Privat sind sie ohnehin eng befreundet - wie auch ihre Partnerinnen. Nachdem McDavid vor einem Jahr seine langjährige Freundin Lauren Kyle geheiratet hatte, mit Draisaitl als Trauzeuge, zog der Deutsche Anfang August nach. In Südfrankreich gaben sich der 29-Jährige und die kanadische Schauspielerin Celeste Desjardins das Jawort.

Die Eisbären Berlin haben zum Auftakt der DEL einen klaren Sieg gefeiert. Gegen Aufsteiger Dresden gewannen die Hauptstädter mit 6:2. 21.03.2025 | 1:19 min

Ab Mittwoch (Donnerstag, 4 Uhr MESZ) dreht sich aber wieder alles um den Puck, wenn die Oilers im Alberta-Derby gegen die Calgary Flames den nächsten Anlauf auf den Stanley Cup nehmen. Die mögliche Ablenkung durch McDavids Vertragsverhandlungen ist ausgeräumt, bleibt noch der besondere Druck für Draisaitl, als teuerster Spieler der Welt in die Saison zu gehen.

Gehaltsverzicht von McDavid für den NHL-Titel

"Ich denke, dass ich mir das verdient habe", sagte der 29-Jährige, dessen neuer Achtjahresvertrag über 14 Millionen Dollar jährlich jetzt in Kraft tritt: "Natürlich ist Druck da, meine Leistung abzuliefern, meinem Arbeitgeber das zurückzugeben, was er mir bezahlt."

Aber niemand kann mir mehr Druck machen als ich selbst, das wird immer so bleiben. „ Leon Draisaitl

Weil McDavid überraschend für ein Jahressalär von 12,5 Millionen Dollar verlängerte und auf einen neuen Rekordvertrag verzichtete, hat Edmonton nun die Möglichkeit, die Schwächen im Kader auszubessern. Und damit die Chance auf den Titel in nächster Zukunft entscheidend zu vergrößern. Dann hätte Draisaitl noch einen Ring - einen deutlich protzigeren als den, den er seit neuneinhalb Wochen trägt.

ZDFsportstudio auf WhatsApp Quelle: Reuters Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.