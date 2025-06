Eishockey - NHL: Oilers gleichen aus - dank Leon Draisaitl

Jubel bei den Oilers: Dank Leon Draisaitl gleicht Edmonton in der Finalserie gegen die Florida Panthers zum 2:2 aus. Quelle: dpa / Nathan Denette





Das Team, das als erstes vier Partien gewinnt, ist Meister der nordamerikanischen Liga NHL. Im Vorjahr hatte sich Florida in sieben Partien den Titel geholt. Die Edmonton Oilers sind in der Endspielserie um den Stanley Cup dank Leon Draisaitl zurückgekommen. Der deutsche Eishockey-Star traf im vierten Spiel gegen die Florida Panthers in der Verlängerung zum 5:4 (0:3, 3:0, 1:1)-Erfolg. Damit glichen die Oilers in der Best-of-seven-Serie zum 2:2 nach Siegen aus.

Draisaitl trifft in der Verlängerung

Draisaitl hatte schon im Auftaktspiel den Siegtreffer in der Verlängerung besorgt, diesmal traf der 29-Jährige nach gut elf Minuten der Extraspielzeit. In der NHL-Geschichte ist Draisaitl erst der dritte Spieler, der in einer Endspielserie zweimal ein Tor in der Verlängerung geschossen hat.

Die Chancen auf den Gewinn des Stanley Cups von Eishockey-Star Leon Draisaitl schwinden. Die Florida Panthers führen gegen die Edmonton Oilers in der Best-of-seven-Serie mit 2:1. 12.06.2025 | 1:30 min

"Wir sind eine zähe Truppe. Wir werden niemals aufgeben, unter keinen Umständen", sagte der gebürtige Kölner. "Wir nehmen das jetzt mit und fahren nach Hause." Die Serie wechselt nun zurück nach Edmonton, wo am Samstag das fünfte Spiel steigt.

Oilers drehen 0:3-Rückstand

"Er ist einer der besten Spieler der Welt", sagte Teamkollege Wassili Podkolzin über den Matchwinner. "Er ist unglaublich, wir können uns immer auf ihn verlassen", fügte Ryan Nugent-Hopkins an. Den Oilers gelang der Sieg, obwohl sie nach dem ersten Drittel bereits mit 0:3 zurücklagen. Doch im zweiten Durchgang gelang den Gästen durch drei Tore innerhalb von knapp zwölf Minuten der Ausgleich, Draisaitl war am 3:3 von Podkolzin per Vorlage beteiligt.

Wir wollen nicht zu oft in diese Situationen kommen, aber wenn sie kommen, sind wir großartig darin. „ Leon Draisaitl

Mitte des dritten Drittels ging Edmonton sogar in Führung, doch die Panthers retteten sich durch ein Tor 20 Sekunden vor Ende des Durchgangs in die Verlängerung. Dort avancierte Draisaitl erneut zum Matchwinner, drei der bisher vier Partien wurden erst in der Verlängerung entschieden. Dies ist in der Final-Geschichte der NHL zuvor erst viermal passiert.

Hellebuyck der MVP der Hauptrunde

Bei der Wahl des wertvollsten Spielers (MVP) der NHL-Hauptrunde musste sich Draisaitl aber geschlagen geben. Connor Hellebuyck von den Winnipeg Jets erhielt die begehrte Hart Memorial Trophy, und das als erster Torhüter seit zehn Jahren. Hellebuyck erhielt 81 von 191 Stimmen für Platz eins und entschied die Abstimmung mit 1346 Punkten klar vor den Stürmern Draisaitl (1209) und Nikita Kutscherow (Tampa Bay Lightning/973) für sich.

Zudem erhielt der US-Amerikaner Hellebuyck (32) nach 2020 und 2024 zum dritten Mal die Vezina Trophy für den besten Goalie. 2015 war Carey Price zum MVP gewählt worden, seitdem gingen alle Keeper leer aus.

