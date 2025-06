Boston Bruins: Sturm wird erster deutscher Headcoach in NHL

Marco Sturm übernimmt bei den Boston Bruins und wird erster deutscher Headcoach in der NHL

Der frühere Eishockey-Bundestrainer Marco Sturm wird neuer Trainer bei den Boston Bruins und damit erster deutscher Chefcoach in der nordamerikanischen Profiliga NHL . Der einstige Nationalspieler wurde zum Nachfolger von Joe Sacco ernannt und erfüllt sich damit einen langjährigen Traum.

Ich fühle mich unglaublich geehrt. Ich freue mich darauf, an die Arbeit zu gehen und alles zu tun, um diesem Team zum Erfolg zu verhelfen.

Sturm führte DEB-Team zur Olympia-Silbermedaille

Sturm führte die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes als Bundestrainer 2018 überraschend zur Silbermedaille bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang. Danach wollte er als Co-Trainer bei den Los Angeles Kings den Sprung in die NHL schaffen.

Die USA sind erstmals seit Jahrzehnten wieder Eishockey-Weltmeister. In einem packenden Endspiel setzten sie sich gegen die Schweiz durch.

Von 2022 an war er drei Jahre Cheftrainer beim Farmteam der Kings, den Ontario Reign. In der Vergangenheit war Sturm bereits bei den San Jose Sharks und den Seattle Kraken im Gespräch. Nun soll er die Boston Bruins wieder zurück in die Playoffs führen.