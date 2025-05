USA ist Eishockey-Weltmeister - Sieg in der Overtime

Die USA sind erstmals seit Jahrzehnten wieder Eishockey-Weltmeister. In einem packenden Endspiel setzten sie sich gegen die Schweiz durch.

Die USA sind erstmals seit 1933 wieder Eishockey-Weltmeister. Ein Treffer von Tage Thompson in der Verlängerung sicherte dem Team von Trainer Ryan Warsofsky in Stockholm durch ein hochdramatisches 1:0 (0:0, 0:0, 0:0, 1:0) gegen die Schweiz die Eishockey-Krone.

Schweiz fehlte die Lockerheit im Finale

Leicht und locker spazierten die Schweizer gegen Österreich (6:0) und Dänemark (7:0) ins Endspiel . Die US-Boys waren aber ein anderes Kaliber. Thompson von den Buffalo Sabres und Co. machten viel Druck auf die Schweizer. Torhüter Leonardo Genoni musste gleich mehrfach sein Können zeigen und bewahrte sein Team vor einem frühen Rückstand.

"Da war unser Torhüter für uns da", lobte der Schweizer Timo Meier seinen 37 Jahre alten Goalie bei ProSieben. Die Schweizer bekamen die flinken US-Amerikaner auch im Mitteldrittel nicht in den Griff. Genoni hielt seine Mannschaft im Spiel: Einen Penalty von Conor Garland von den Vancouver Canucks parierte der Keeper vom EV Zug (26. Minute).

In der Overtime schlägt Thompson zu

Selbst in Unterzahl hatten die USA bessere Gelegenheiten als der Gegner. Erinnerungen wurden an das vergangene Jahr wach, als die Schweizer im Finale in Prag gegen Tschechien aus ihren Möglichkeiten zu wenig machten und 0:2 unterlagen.