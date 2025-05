7:0 im WM-Halbfinale: Schweiz beendet dänisches Eishockey-Märchen

Die Schweiz hat das dänische Märchen bei der Eishockey-Weltmeisterschaft beendet. Das Überraschungs-Team verlor in Stockholm klar gegen den Vizeweltmeister mit 0:7 (0:3, 0:1, 0:3). Die Schweizer hoffen damit weiter auf den ersten WM-Titel.

Dänemark weitgehend chancenlos

Finalgegner am Sonntag (20.20 Uhr) ist die USA. Die Amerikaner besiegten Gastgeber Schweden deutlich mit 6:2 (2:0, 2:0, 2:2). Schweden spielt gegen Dänemark im Spiel um Platz drei (15.20 Uhr).

Deutschland-Bezwinger Dänemark hat bei der Eishockey-WM den nächsten Coup gelandet: Die Dänen bezwangen Kanada und stehen erstmals in einem WM-Halbfinale.

USA schreibt Eishockey-Geschichte

Für die US-Amerikaner wird es am Sonntag das erste richtige WM-Endspiel. Bei den bisher zwei Erfolgen 1933 und 1960 setzten sie sich in einer Finalrunde durch. 1960 wurde zudem das Olympia-Turnier in Squaw Valley auch als Weltmeisterschaft gewertet. Gegen Schweden führten die US-Amerikaner vor 12.530 Fans 4:0 nach 40 Minuten.