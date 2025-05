WM-Aus in Vorrunde: Rückschlag fürs deutsche Eishockey

Verdient hatte sich Grubauer das allemal. 27 Paraden zeigte er im siebten und entscheidenden Gruppenspiel bei dieser Weltmeisterschaft. Vor allem im ersten Drittel, als die Deutschen gegen Gastgeber Dänemark gar nichts zu bestellen hatten. Aber es reichte nicht. Am Ende stand ein 1:2 nach Penaltyschießen und das Aus nach der Vorrunde - das WM-Viertelfinale findet erstmals seit 2018 ohne die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) statt.

Einzelne Stars, aber es fehlt in der Breite

Das ist ein herber Rückschlag für einen Verband, der sich gerade in der wohl besten Phase seiner Geschichte wähnt: Silber bei Olympia 2018, Silber bei der WM 2023, dazu mehrere gefeierte deutsche Stars in der nordamerikanischen NHL. Aber wie viel in der Breite noch fehlt, zeigte dieses WM-Turnier.