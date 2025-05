Die deutsche Nationalmannschaft muss bei der Eishockey-Weltmeisterschaft in Dänemark und Schweden um das Viertelfinale zittern. Das Team von Bundestrainer Harold Kreis verlor am Samstag trotz einer furiosen Aufholjagd gegen die USA mit 3:6 (0:3, 3:0, 0:3). Nach der zweiten Niederlage in Folge gerät die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) in der Vorrundengruppe B in Herning unter Druck.