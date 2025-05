Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft muss in den restlichen Spielen bei der Weltmeisterschaft ohne NHL-Stürmer Lukas Reichel auskommen. Der 22-Jährige von den Chicago Blackhawks zog sich am Dienstag beim 5:2- Sieg gegen Norwegen eine Schulterverletzung zu und kann in Dänemark nicht mehr spielen. Das gab der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) am Mittwoch bekannt.