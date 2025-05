Eishockey-WM: 1:5-Klatsche für deutsches Team gegen die Schweiz

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat bei der Weltmeisterschaft in Dänemark und Schweden nach drei Siegen den ersten Rückschlag kassiert. Das Team von Bundestrainer Harold Kreis unterlag im Klassiker gegen die Schweiz klar mit 1:5 (0:0, 0:4, 1:1). Dabei präsentierte sich die deutsche Mannschaft im zweiten Drittel völlig von der Rolle.

Schweizer Sven Andrighetto trifft vier Mal

Allein Ex-NHL-Stürmer Sven Andrighetto von den ZSC Lions Zürich schoss vier Tore (26./34./35./49.). Den Ehrentreffer erzielte Marc Michaelis in der 59. Minute.

Mit neun Punkten bleibt die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes allerdings im Rennen um den Viertelfinal-Einzug. Nächster Vorrundengegner ist am Samstag (16.20 Uhr/ProSieben und MagentaSport) das US-Team.

Ausgeglichenes erstes Drittel

Dabei lieferten sich die beiden Rivalen in der Vergangenheit einige Male in der K.o.-Runde harte und enge Duelle. So sah es auch im ersten Abschnitt aus. Es gab zahlreiche harte Checks und Zweikämpfe.