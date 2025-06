NHL-Finals: Weiterer Rückschlag für Draisaitls Oilers

Der Stanley-Cup-Traum von Leon Draisaitl und den Edmonton Oilers droht erneut zu platzen. Nach dem 1:6 bei den Florida Panthers liegen die Kanadier in den NHL-Finals 1:2 hinten.

Nichts zu holen gabe es im dritten Spiel der NHL-Finals für die Edmonton Oilers beim 1:6 bei den Panthers. Panther-Profi Sam Reinhart (li.) und Edmonton Oilers-Star Leon Draisaitl kämpfen um den Puck. Quelle: AP | Lynne Sladky

Deutschlands Eishockey-Star Leon Draisaitl und die Edmonton Oilers haben in der Finalserie um den Stanley Cup einen heftigen Rückschlag hinnehmen müssen. Die Kanadier verloren Spiel drei bei den Florida Panthers deutlich mit 1:6. Die Panthers führen die Best-of-Seven-Serie mit 2:1 an. Draisaitl konnte in der Partie gegen die Titelverteidiger keine Akzente setzen und blieb ohne Scorerpunkt.

Bereits in der ersten Minute brachte Brad Marchand das Heimteam in Führung. Carter Verhaeghe (18.) erhöhte für die Panthers auf 2:0, ehe Edmontons Corey Perry (22.) auf 1:2 verkürzen konnte. In der Folge dominierte das Team aus Florida die Partie.

Oilers hoffnungslos unterlegen

Sam Reinhart (23.), Sam Bennett (28.), Aaron Ekblad (44.) und Evan Rodrigues (57.) stellten den Endstand gegen hoffnungslos unterlegene Oilers her.

Disziplinlosigkeiten schwächen Oilers

Für Draisaitl und die Oilers war Spiel drei in der aktuellen Finalserie ein Match zum Vergessen, das aber einiger Aufarbeitung bedarf.

Disziplin war ein Faktor, wir hatten alleine im ersten Drittel vier Strafzeiten. Das ist zu viel und kein guter Weg, um ins Spiel zu kommen. „ Oilers-Kapitän Connor McDavid

Zu allem Überfluss leisteten sich beide Teams im Schlussabschnitt noch eine wilde Prügelei. "Ich denke, das Spiel war außer Kontrolle geraten. Ich glaube nicht, dass wir uns so verhalten oder so gespielt hätten, wenn der Rückstand nur ein oder zwei Tore betragen hätte", kommentierte Oilers-Coach Kris Knoblauch. Am Ende standen 85 Strafminuten für die Oilers, 55 für die Panthers.

Spiel vier um den Stanley Cup findet in der deutschen Nacht zu Freitag erneut in Florida statt. Um die NHL-Trophäe zu gewinnen, benötigt eines der beiden Teams vier Siege.

