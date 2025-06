Draisaitls Traum geplatzt: Florida Panthers holen Stanley Cup

Die Florida Panthers haben ihren NHL -Titel verteidigt und die Stanley-Cup-Träume von Leon Draisaitl und den Edmonton Oilers zum zweiten Mal platzen lassen. Im sechsten Spiel der Final-Serie holten die Panthers vor den eigenen Zuschauern in Florida durch ein 5:1 (2:0, 1:0, 2:1) den notwendigen vierten Sieg.

Eishockey-Nationalspieler Nico Sturm ist damit nun zweifacher Stanley-Cup-Sieger, stand allerdings in keiner Partie der Final-Serie gegen die Oilers im aktiven Kader. Hauptdarsteller des Abends war Sam Reinhart mit vier Toren für die Panthers.

Sam Reinhart, Eishockeyprofi in der NHL

Bereits vor dem vierten Spiel in der Final-Serie schwanden die Chancen auf den Gewinn des Stanley Cups für Eishockey-Star Leon Draisaitl.

Déjà-vu für Draisaitl und Oilers

Schon in der vergangenen Saison hatten sich die Panthers gegen die Oilers durchgesetzt. Vor einem Jahr gewann das Team aus Flordia die ersten drei Spiele, musste dann aber nach drei Niederlagen in Serie zu einem siebten Spiel antreten. In Sunrise vor den Toren Miamis entschied ein 2:1 dann die Finals und sorgte für Riesen Trauer bei den Oilers um Draisaitl und Superstar Connor McDavid.