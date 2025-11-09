Deutschland Cup: DEB-Männer holen Titel mit Sieg über Slowakei

Mit einem glatten 3:0-Sieg über schwächelnde Slowaken haben die deutschen Eishockey-Männer den Deutschland Cup doch noch gewonnen - zum insgesamt elften Mal.

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat zum elften Mal den Deutschland Cup gewonnen. Das Team von Bundestrainer Harold Kreis bezwang im letzten und entscheidenden Spiel die Slowakei mit 3:0 (2:0, 1:0, 0:0) und sicherte sich damit noch Platz eins beim Heimturnier in Landshut.

20 Stunden nach der bitteren 2:5-Pleite gegen Österreich erzielten der Kölner Parker Tuomie (11.), der Bremerhavener Bennet Roßmy (12.) und der Münchner Fabio Wagner (23.) die Tore für die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB), die mit einem überzeugenden 4:1 gegen Lettland am vergangenen Donnerstag gestartet war.

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft zeigt, dass sie Potenzial für Olympia hat. Beim 4:1-Sieg gegen Lettland spielt das Team auf WM-Niveau. 07.11.2025 | 1:01 min

Torhüter Franzreb zeigt sich in Bestform

Die Slowaken, die in den ersten beiden Spielen noch mit zehn Toren geglänzt hatten, scheiterten immer wieder am starken Mannheimer Torhüter Maximilian Franzreb. Die DEB-Auswahl konnte eine frühe 5:3-Überzahl nicht nutzen, nachdem in der Anfangsphase Kapitän Moritz Müller den Pfosten getroffen hatte (4.).

Für die Führung sorgte Tuomie, der sich vor dem gegnerischen Tor den Puck erkämpfte und ihn in den Winkel schlenzte. Nur 68 Sekunden später schloss Roßmy eine sehenswerte Kombination über Fabio Wagner und Maximilian Kastner zum 2:0 ab. Wagner selbst erhöhte nach der ersten Drittelpause.

