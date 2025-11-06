Sein 900. Tor in der NHL: Owetschkin knackt magische Marke

Russe knackt magische Marke:Rekord: Alexander Owetschkin erzielt sein 900. NHL-Tor
Eishockey-Star Alexander Owetschkin hat als erster Spieler 900 Tore in der NHL erzielt. Beim 6:1 der Washington Capitals gegen die St. Louis Blues traf der Russe zum 2:0.
Magische Marke für Eishockeystar Alexander Owetschkin: Der 40 Jahre alte Stürmer der Washington Capitals hat als erster Spieler in der NHL-Geschichte sein 900. Karrieretor erzielt.
Rekordtorschütze Owetschkin erreichte den nächsten Meilenstein seiner großen Karriere beim 6:1-Sieg der Capitals gegen die St. Louis Blues. Er traf im zweiten Drittel seines 1.504. NHL-Spiels. Owetschkin sprach von einem "absoluten Highlight".
NHL-Urgestein mit 21 Spielzeiten
Den alten NHL-Rekord von 894 Toren des kanadischen Idols Wayne Gretzky hatte er in der vergangenen Saison übertroffen. Die aktuelle Serie ist seine 21. Spielzeit in der NHL.
Während Washington den ersten Sieg nach zuletzt fünf Niederlagen feierte, gab es für John-Jason Peterka mit Utah Mammoth beim 3:5 bei den Toronto Maple Leafs nichts zu holen. Bei der fünften Saisonniederlage (neun Siege) blieb der deutsche Stürmer ohne Torbeteiligung.
Reichel verliert gegen Ex-Verein
Ebenfalls ohne Zählbares endete der Arbeitstag für Lukas Reichel: Der Nationalspieler verlor mit den Vancouver Canucks 2:5 gegen seinen Ex-Klub Chicago Blackhawks. Nach seinem Wechsel im Oktober war es Reichels erstes Aufeinandertreffen mit seinem vorherigen Verein.
