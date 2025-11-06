Sein 900. Tor in der NHL: Owetschkin knackt magische Marke

Eishockey-Star Alexander Owetschkin hat als erster Spieler 900 Tore in der NHL erzielt. Beim 6:1 der Washington Capitals gegen die St. Louis Blues traf der Russe zum 2:0.

Alexander Owetschkin bejubelt seinen 900. Treffer im 1.504. NHL-Spiel. Quelle: AP

Magische Marke für Eishockeystar Alexander Owetschkin: Der 40 Jahre alte Stürmer der Washington Capitals hat als erster Spieler in der NHL-Geschichte sein 900. Karrieretor erzielt.

Rekordtorschütze Owetschkin erreichte den nächsten Meilenstein seiner großen Karriere beim 6:1-Sieg der Capitals gegen die St. Louis Blues. Er traf im zweiten Drittel seines 1.504. NHL-Spiels. Owetschkin sprach von einem "absoluten Highlight".

Das ist eine Riesennummer, niemand hat das je geschafft in der Geschichte der NHL, und der Erste zu sein, ist ein besonderer Moment. Es ist schön, das zu Hause geschafft zu haben, vor unseren Fans. Meine Familie konnte hier sein. Das ist ziemlich cool. „ Alexander Owetschkin

NHL-Urgestein mit 21 Spielzeiten

Den alten NHL-Rekord von 894 Toren des kanadischen Idols Wayne Gretzky hatte er in der vergangenen Saison übertroffen. Die aktuelle Serie ist seine 21. Spielzeit in der NHL.

Während Washington den ersten Sieg nach zuletzt fünf Niederlagen feierte, gab es für John-Jason Peterka mit Utah Mammoth beim 3:5 bei den Toronto Maple Leafs nichts zu holen. Bei der fünften Saisonniederlage (neun Siege) blieb der deutsche Stürmer ohne Torbeteiligung.

Reichel verliert gegen Ex-Verein

Ebenfalls ohne Zählbares endete der Arbeitstag für Lukas Reichel: Der Nationalspieler verlor mit den Vancouver Canucks 2:5 gegen seinen Ex-Klub Chicago Blackhawks. Nach seinem Wechsel im Oktober war es Reichels erstes Aufeinandertreffen mit seinem vorherigen Verein.

