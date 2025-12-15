Trauer um "Harry und Sally"-Regisseur:Hollywood-Regisseur Rob Reiner und Ehefrau tot aufgefunden
Hollywood trauert um Regisseur Rob Reiner und seine Frau. Die Polizei hat nach dem Fund der Leichen in ihrem Haus in Los Angeles Mordermittlungen aufgenommen.
Der Hollywood-Regisseur Rob Reiner und seine Ehefrau Michele sollen tot in ihrem Haus in Los Angeles aufgefunden worden sein. Das berichtet der US-Sender CNN unter Berufung auf eine Mitteilung der Familie.
Aus Ermittlungskreisen verlautete, beide hätten Stichverletzungen erlitten. Ein Familienmitglied werde derzeit von der Polizei befragt.
Mordkommission ermittelt nach Tod von Rob Reiner
Die Feuerwehr teilte mit, sie sei am Sonntagnachmittag (Ortszeit) wegen eines medizinischen Notfalls alarmiert worden und habe in dem Haus einen 78-jährigen Mann und eine 68-jährige Frau leblos aufgefunden. Ermittler der Robbery Homicide Division untersuchten einen "mutmaßlichen Mord" in Reiners Haus, sagte Ermittler Mike Bland.
Die Behörden von Los Angeles bestätigten die Identität der Personen, die in dem Haus im noblen Stadtteil Brentwood im Westen der Stadt aufgefunden wurden, noch nicht.
Weltbekannt durch "Harry und Sally"
Rob Reiner gehörte seit Jahrzehnten zu den bekanntesten Regisseuren Hollywoods. Zu seinen Werken zählten unter anderem Klassiker der 1980er und 1990er Jahre wie "Eine Frage der Ehre", "Harry und Sally" und "Die Braut des Prinzen".
Seine Rolle als Meathead in Norman Lears Fernsehklassiker "All in the Family" aus den 1970er Jahren machte ihn berühmt und brachte ihm zwei Emmy Awards ein.
Obama bekundet Beileid
Der ehemalige US-Präsident Barack Obama würdigte Reiners Verdienste in Film und Fernsehen. Der Regisseur habe den Amerikanern einige ihrer liebsten Geschichten auf der Leinwand beschert, schrieb er auf der Plattform X.
"Doch hinter all den von ihm geschaffenen Geschichten stand ein tiefer Glaube an das Gute im Menschen - und ein lebenslanges Engagement, diesen Glauben in die Tat umzusetzen", so Obama.
Post von Obama bei X
Erst wenn Sie hier klicken, werden Bilder und andere Daten von X nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von X übertragen. Über den Datenschutz dieses Social Media-Anbieters können Sie sich auf der Seite von X informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.
Die Bürgermeisterin von Los Angeles, Karen Bass, bezeichnete Reiners Tod als einen verheerenden Verlust für die Stadt. "Rob Reiners Wirken ist in der gesamten amerikanischen Kultur und Gesellschaft spürbar", teilte Bass mit.
Als gefeierter Schauspieler, Regisseur, Produzent, Autor und engagierter politischer Aktivist habe er seine Talente stets in den Dienst anderer gestellt.
Weitere Nachrichten aus Hollywood
Hollywood-Legende und Oscar-Prämierung:Filmproduzent Arthur Cohn ist totmit Video0:37
Kurze romantische Beziehung:Pamela Anderson und Liam Neeson: "Da waren echte Gefühle"mit Video0:52
- Bilderserie
50 Filme und 24 Oscar-Nominierungen:Woody Allen wird 90: Ein Leben wie Filmstoff
US-Schauspieler:Spacey räumt mit Gerüchten auf: "Ich bin nicht obdachlos"mit Video1:35