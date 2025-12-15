Hollywood trauert um Regisseur Rob Reiner und seine Frau. Die Polizei hat nach dem Fund der Leichen in ihrem Haus in Los Angeles Mordermittlungen aufgenommen.

Rob Reiner und seine Frau sind in ihrem Haus in Los Angeles tot aufgefunden worden. Das berichten mehrere US-Fernsehsender. Die Polizei hat die Identität der Toten nicht bestätigt. 15.12.2025 | 0:20 min

Der Hollywood-Regisseur Rob Reiner und seine Ehefrau Michele sollen tot in ihrem Haus in Los Angeles aufgefunden worden sein. Das berichtet der US-Sender CNN unter Berufung auf eine Mitteilung der Familie.

Aus Ermittlungskreisen verlautete, beide hätten Stichverletzungen erlitten. Ein Familienmitglied werde derzeit von der Polizei befragt.

Mordkommission ermittelt nach Tod von Rob Reiner

Die Feuerwehr teilte mit, sie sei am Sonntagnachmittag (Ortszeit) wegen eines medizinischen Notfalls alarmiert worden und habe in dem Haus einen 78-jährigen Mann und eine 68-jährige Frau leblos aufgefunden. Ermittler der Robbery Homicide Division untersuchten einen "mutmaßlichen Mord" in Reiners Haus, sagte Ermittler Mike Bland.

Die Behörden von Los Angeles bestätigten die Identität der Personen, die in dem Haus im noblen Stadtteil Brentwood im Westen der Stadt aufgefunden wurden, noch nicht.

Weltbekannt durch "Harry und Sally"

Rob Reiner gehörte seit Jahrzehnten zu den bekanntesten Regisseuren Hollywoods. Zu seinen Werken zählten unter anderem Klassiker der 1980er und 1990er Jahre wie "Eine Frage der Ehre", "Harry und Sally" und "Die Braut des Prinzen".

Seine Rolle als Meathead in Norman Lears Fernsehklassiker "All in the Family" aus den 1970er Jahren machte ihn berühmt und brachte ihm zwei Emmy Awards ein.

Obama bekundet Beileid

Der ehemalige US-Präsident Barack Obama würdigte Reiners Verdienste in Film und Fernsehen. Der Regisseur habe den Amerikanern einige ihrer liebsten Geschichten auf der Leinwand beschert, schrieb er auf der Plattform X.

"Doch hinter all den von ihm geschaffenen Geschichten stand ein tiefer Glaube an das Gute im Menschen - und ein lebenslanges Engagement, diesen Glauben in die Tat umzusetzen", so Obama.

Die Bürgermeisterin von Los Angeles, Karen Bass, bezeichnete Reiners Tod als einen verheerenden Verlust für die Stadt. "Rob Reiners Wirken ist in der gesamten amerikanischen Kultur und Gesellschaft spürbar", teilte Bass mit.

Er hat durch sein kreatives Schaffen und seinen Einsatz für soziale und wirtschaftliche Gerechtigkeit unzählige Leben verbessert. „ Karen Bass, Bürgermeisterin von Los Angeles

Als gefeierter Schauspieler, Regisseur, Produzent, Autor und engagierter politischer Aktivist habe er seine Talente stets in den Dienst anderer gestellt.

