Arthur Cohn ist tot: Filmproduzent und Hollywood-Legende wurde 98

In Hollywood galt Arthur Cohn als Legende. Jetzt ist der erfolgreiche Filmproduzent im Alter von 98 Jahren in Israel gestorben.

Der Schweizer Filmproduzent Arthur Cohn ist im Alter von 98 Jahren in seiner Wahlheimat Israel gestorben. Sechs seiner produzierten Filme wurden mit Oscars ausgezeichnet. 12.12.2025 | 0:37 min

Der Schweizer Filmproduzent und mehrfache Oscar-Preisträger Arthur Cohn ist tot. Er starb mit 98 Jahren in Jerusalem, wie enge Freunde unter Berufung auf die Familie berichten. Ein langjähriger Mitarbeiter von Cohn, Pierre Rothschild, verschickte per E-Mail eine Todesanzeige. Er habe selbst mit Cohns Familie gesprochen, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. In der Anzeige hieß es unter der Todesnachricht über Cohn:

Ein Mann mit Visionen und Kreativität, voller lebendiger Güte, ein Hüter Zions. „ Pierre Rothschild, Mitarbeiter von Cohn

Die Beerdigung soll nach diesen Angaben am Samstagabend stattfinden und auf einem Youtube-Kanal live gestreamt werden.

Filmproduzent Arthur Cohn ist tot. (Archivfoto bei der Filmpremiere zu "Das Etruskische Lächeln" in Berlin.) Quelle: Imago

Cohn war vor einigen Jahren aus Basel zu seinem Sohn nach Israel gezogen. Er war davor jahrzehntelang in der Schweiz tätig. Noch im vergangenen Jahr arbeitete er nach Angaben seines Sohnes an einem neuen Filmprojekt.

Zahlreiche Ehrungen für Cohns Filme

Cohn war mit seinen Produktionen in Hollywood zur Legende geworden. Er erhielt zahlreiche Oscar-Trophäen, einen Stern auf dem "Walk of Fame" in Hollywood, und eine Auszeichnung für sein Lebenswerk am Rande der Berlinale 2019.

Für drei Dokumentarfilme bekam Cohn als Produzent gemeinsam mit anderen Nominierten Oscar-Trophäen, darunter im Jahr 2000 für "Ein Tag im September" über den Anschlag einer palästinensischen Terrororganisation auf die israelische Mannschaft bei den Olympischen Spielen 1972 in München.

1962 gewann er die Auszeichnung für "Nur Himmel und Dreck". Darin geht es um eine ehemalige niederländische Kolonie in Südostasien. 1991 bekam er den Oscar für "American Dream" über den Arbeitskampf von US-Fabrikarbeitern in den 1950er Jahren.

Drei weitere von Cohn produzierte Filme wurden mit Oscars als beste fremdsprachige Filme gekrönt: das italienisch-deutsche Filmdrama "Der Garten der Finzi Contini" (1972), der Antikriegsfilm "Sehnsucht nach Afrika" (1977) und das Schach-Drama "Gefährliche Züge" (1985). Nach den Oscar-Regeln gehen diese Trophäen aber nicht an den Produzenten, sondern an den Film als Ganzes und das Land, das ihn einreicht.

"Weniger Spezialeffekte, Sex und Gewalt"

Cohns Credo war Qualität statt Glamour. Er war befreundet mit Hollywood-Stars wie Al Pacino, Michael Douglas und Jodie Foster. Große Schauspielerinnen wie Faye Dunaway oder Liv Ullmann bewunderten öffentlich seinen Charme. In seinen Filmen gab er aber meist unbekannteren Schauspielern und Regisseuren den Vorzug.

Ich habe stets versucht, menschliches Kino zu kreieren und mich von der Emotionalität der Geschichte leiten zu lassen. „ Arthur Cohn

Das sagte Cohn nach der Auszeichnung in Berlin 2019 der Schweizer Zeitung "Blick". "Ich wünsche dem heutigen Kino weniger Spezialeffekte, Sex und Gewalt, dafür mehr humanistische Werte."

