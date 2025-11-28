Erst 13 Jahre alt und auf dem roten Teppich gefragt wie ein Star. Teddy Williams hat in einem Weihnachtsfilm eine kleine Rolle. Ihr Vater Robbie ist aber auf etwas anderes stolz.

Teddy Williams feiert mit "Tinsel Town" ihr Schauspieldebüt. Mit dabei auf dem roten Teppich der Filmpremiere sind ihre stolzen Eltern Robbie Williams und Mutter Ayda Field. 28.11.2025 | 1:23 min

Ihre prominenten Eltern hielten sie bisher aus dem Rampenlicht heraus. Gestern dagegen begleiteten Sänger Robbie Williams (51) und Schauspielerin Ayda Field (46) ihre Tochter auf den roten Teppich in London.

Kleine Rolle für Teddy Williams

Teddy feiert mit 13 Jahren ihre Filmpremiere. In der britischen Komödie "Das Wunder von Stoneford" spielt sie an der Seite der Schauspielstars Rebel Wilson (45), Kiefer Sutherland (58) und Lucien Laviscount (33).

Rebel Wilson und Teddy Williams bei der Premiere des Films "Tinsel Town". Der deutsche Titel ist "Das Wunder von Stoneford". Quelle: action press

Ihr Vater, der Sänger Robbie Williams, kommt auf dem roten Teppich ins Schwärmen:

Ich bin wirklich, wirklich, wirklich stolz auf sie, vor allem auf ihren Charakter: freundlich, empathisch, mitfühlend und einfach ein Schatz. „ Robbie Williams, Sänger

Sänger Robbie Williams ist in Amsterdam unterwegs. Doch statt Fans, die ihn nach Fotos fragen, muss er das selbst übernehmen. Der Star wird von vielen nicht erst erkannt. 23.06.2025 | 0:38 min

Robbie Williams: Stolzer Vater und großes Vorbild

Im Film spielt Teddy Williams die Tanzlehrerin Gill. Sie soll einem abgehalfterten Hollywoodstar den Auftritt in einer Kleinstadt schmackhaft machen.

Teddy Williams ist überzeugt, dass sie sich für das Schauspielleben viel von ihren Eltern abgucken kann:

Meine Eltern haben mich schon immer beim Singen und Auftreten inspiriert. Sie sind meine größten Helden. „ Teddy Williams, Tochter von Robbie Williams

Anlässlich der Taufe eines deutschen Kreuzfahrtschiffes feierte der Popstar einen Auftritt in Málaga. Im Interview erzählt der Brite, wie er die große Party genossen hat. 15.04.2025 | 3:33 min

Familie Williams gemeinsam auf dem roten Teppich

Bei der gestrigen Weltpremiere in London posiert sie Arm in Arm mit ihren berühmten Eltern für die Fotografen. Im Interview erzählt sie dann noch von ihren Zielen und Vorbildern. Sie wolle auch Sängerin und Schauspielerin werden - so wie Ariana Grande, Olivia Rodrigo und Sabrina Carpenter.

Mutter Ayda Field scherzt über diese Ambitionen ironisch: "Sie denkt in kleinen Dimensionen."