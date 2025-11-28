Weihnachtsfilm Das Wunder von Stoneford :Robbie Williams stolz bei Filmpremiere von Tochter Teddy
von Christoph Gocke
Erst 13 Jahre alt und auf dem roten Teppich gefragt wie ein Star. Teddy Williams hat in einem Weihnachtsfilm eine kleine Rolle. Ihr Vater Robbie ist aber auf etwas anderes stolz.
Ihre prominenten Eltern hielten sie bisher aus dem Rampenlicht heraus. Gestern dagegen begleiteten Sänger Robbie Williams (51) und Schauspielerin Ayda Field (46) ihre Tochter auf den roten Teppich in London.
Kleine Rolle für Teddy Williams
Teddy feiert mit 13 Jahren ihre Filmpremiere. In der britischen Komödie "Das Wunder von Stoneford" spielt sie an der Seite der Schauspielstars Rebel Wilson (45), Kiefer Sutherland (58) und Lucien Laviscount (33).
Ihr Vater, der Sänger Robbie Williams, kommt auf dem roten Teppich ins Schwärmen:
Robbie Williams: Stolzer Vater und großes Vorbild
Im Film spielt Teddy Williams die Tanzlehrerin Gill. Sie soll einem abgehalfterten Hollywoodstar den Auftritt in einer Kleinstadt schmackhaft machen.
Teddy Williams ist überzeugt, dass sie sich für das Schauspielleben viel von ihren Eltern abgucken kann:
Familie Williams gemeinsam auf dem roten Teppich
Bei der gestrigen Weltpremiere in London posiert sie Arm in Arm mit ihren berühmten Eltern für die Fotografen. Im Interview erzählt sie dann noch von ihren Zielen und Vorbildern. Sie wolle auch Sängerin und Schauspielerin werden - so wie Ariana Grande, Olivia Rodrigo und Sabrina Carpenter.
Mutter Ayda Field scherzt über diese Ambitionen ironisch: "Sie denkt in kleinen Dimensionen."
