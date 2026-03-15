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Panorama

Was Sie über die Oscars 2026 wissen müssen

FAQ

Filmpreise werden heute Nacht verliehen:Das müssen Sie über die Oscars 2026 wissen

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In der Nacht auf kommenden Montag werden die Oscars 2026 vergeben. Welche Promis werden da sein, wer sind die Favoriten, was ist neu und gibt es deutsche Chancen? Der Überblick.

2026 Oscar nominations announcement

Sonntagnacht werden wieder die Oscars verliehen. Triumphiert Jessie Buckley? Räumt Timothée Chalamet oder Leonardo DiCaprio ab? Die Nominierten in der Übersicht.

12.03.2026 | 0:53 min

Wo findet die Verleihung der Oscars 2026 statt?

Die Oscar-Gala geht im Dolby Theatre im Herzen von Hollywood über die Bühne. Nach dem Defilee der Stars auf dem roten Teppich soll die Preisverleihung in 24 Kategorien um 16 Uhr Ortszeit beginnen - also hier um 1 Uhr.

Wer moderiert die Oscars 2026?

Der US-Comedian Conan O'Brien (62) steht zum zweiten Mal als Moderator auf der Oscar-Bühne. Seine Präsentation 2025 war vielfach gelobt worden.

Conan O’Brien rollt den roten Teppich aus

Die Vorbereitungen für die Oscarverleihung laufen und die ersten roten Teppiche werden ausgerollt. Und auch Conan O'Brien, der die diesjährigen Oscars moderieren wird, half tatkräftig mit.

12.03.2026 | 0:53 min

Welche Filme haben 2026 Chancen auf die Oscars?

Mit sensationellen 16 Nominierungen geht das musikalische Vampir-Südstaatendrama "Sinners" von Ryan Coogler als großer Favorit ins Oscar-Rennen. Der deutsche Titel ist "Blood & Sinners". Der Film übertrumpft damit bisherige Rekordhalter wie "Alles über Eva" (1950), den "Titanic"-Blockbuster (1998) und das Film-Musical "La La Land" (2017), die jeweils 14 Gewinnchancen hatten.

Kurt Russell: Freude über Kate Hudsons Nominierung

Kurt Russell fiebert den Oscars entgegen. Stieftochter Kate Hudson ist nämlich für den renommierten Filmpreis nominiert und könnte in die Fußstapfen ihrer Mutter Goldie Hawn treten.

10.03.2026 | 0:41 min

Abräumen könnte auch der schwarzhumorige Politthriller "One Battle After Another" von Regisseur Paul Thomas Anderson (13 Nominierungen), gefolgt von dem Monsterfilm "Frankenstein", der Tragikomödie "Marty Supreme" und dem norwegischen Familiendrama "Sentimental Value" mit je neun Gewinnchancen.

Timothee Chalamet bei den BAFTA Awards in London

Nominiert für neun Oscars: Hollywoodstar Timothée Chalamet schlüpft im Film "Marty Supreme" von Regisseur Josh Safdie in die Rolle eines ehrgeizigen Tischtennispielers der 1950er.

25.02.2026 | 2:54 min

Acht Nennungen gab es für das Drama "Hamnet" über die Shakespeare-Familie. Neben diesen sechs Favoriten sind in der Topsparte "Bester Film" weitere vier Werke im Rennen - "Train Dreams", "Bugonia", "The Secret Agent" und der Rennsport-Streifen "F1".

Wer sind die Favoriten bei den Oscars 2026?

Jessie Buckley sollte eine Dankesrede parat haben. Mit ihrer emotionalen Darstellung in "Hamnet" ist die 36-jährige Irin eine sichere Kandidatin für den Oscar als beste Hauptdarstellerin. Buckley mimt in dem Film die Ehefrau von William Shakespeare, die den Tod ihres Sohnes Hamnet verarbeiten muss. Sie räumte in dieser Preissaison viele Trophäen ab, auch den Golden Globe.

Bei den Männern bleibt es spannend. Timothée Chalamet, der in der Tragikomödie "Marty Supreme" als ambitionierter Tischtennisspieler brilliert, galt lange als Favorit. Auch immer wieder genannt: Leonardo DiCaprio in "One Battle After Another" und Michael B. Jordan in "Blood & Sinners".

2026 Oscar nominations announcement

Die Oscar-Nominierungen stehen fest. Zu den Favoriten zählen "Blood & Sinners" und "One Battle After Another". Bei den Schauspielern sind es Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio und Emma Stone.

22.01.2026 | 1:00 min

Welche Promis sind Teil der Show?

Die Oscar-Verleiher werben vorab mit einem Staraufgebot für ihre Show. Unter den schon angekündigten Promis, die auf der Bühne Preise verteilen, sind: Robert Downey Jr., Javier Bardem, Gwyneth Paltrow, Anne Hathaway und Demi Moore. Als solche "Presenter" sind auch die vier Oscar-Gewinner von 2025 dabei: Mikey Madison, Zoe Saldaña, Adrien Brody und Kieran Culkin.

Es ist nicht offiziell, aber aus der Branche verlautet, dass die Hollywood-Ikone Barbra Streisand dem im September gestorbenen Robert Redford singend Tribut zollen könnte.

Oscar-Statue

Der Sender ABC hat die Übertragungsrechte für die Oscar-Verleihung in den USA verloren. Ab 2029 ist die Gala auf der Video-Plattform YouTube zu sehen, für vorerst fünf Jahre.

18.12.2025 | 1:19 min

Was ist diesmal neu?

"Bestes Casting" ist erstmals eine Oscar-Kategorie. Mit der Auszeichnung für Casting-Direktoren wächst die Zahl der Preissparten auf 24.

Wie stehen die deutschen Chancen?

Deutschland hat es mit dem Film "In die Sonne schauen" der Berliner Regisseurin Mascha Schilinski nicht in die Sparte International Feature Film geschafft.

ZDF-Coproduktion in Oscar-Vorauswahl

Die ZDF-Koproduktion "In die Sonne schauen" hat es auf die Oscar-Shortlist geschafft und war vor der endgültigen Nominierungsbekanntgabe einer von 15 Kandidaten für den besten internationalen Film.

17.12.2025 | 0:28 min

Doch mehrere deutsche Talente haben Preischancen. Die Spezialeffekte-Künstler Michael Ralla und Guido Wolter sind mit zwei weiteren Kollegen für ihre Arbeit an dem Blockbuster "Sinners" in der Sparte "Visual Effects" nominiert. Auch der im niedersächsischen Hameln geborene und in Großbritannien aufgewachsene Komponist Max Richter ist im Rennen - mit seiner Musik zum Drama "Hamnet".

Zudem sind mehrere deutsche Koproduktionen für Oscars nominiert, darunter der norwegische Film "Sentimental Value", "The Secret Agent" aus Brasilien und die Dokus "Ein Nobody gegen Putin" und "Cutting Through Rocks".

Quelle: dpa
Über dieses Thema berichtete das gemeinsame Mittagsmagazin von ARD und ZDF am 12.03.2026 ab 12:00 Uhr.
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