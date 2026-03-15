Filmpreise werden heute Nacht verliehen:Das müssen Sie über die Oscars 2026 wissen
In der Nacht auf kommenden Montag werden die Oscars 2026 vergeben. Welche Promis werden da sein, wer sind die Favoriten, was ist neu und gibt es deutsche Chancen? Der Überblick.
Wo findet die Verleihung der Oscars 2026 statt?
Die Oscar-Gala geht im Dolby Theatre im Herzen von Hollywood über die Bühne. Nach dem Defilee der Stars auf dem roten Teppich soll die Preisverleihung in 24 Kategorien um 16 Uhr Ortszeit beginnen - also hier um 1 Uhr.
Wer moderiert die Oscars 2026?
Der US-Comedian Conan O'Brien (62) steht zum zweiten Mal als Moderator auf der Oscar-Bühne. Seine Präsentation 2025 war vielfach gelobt worden.
Welche Filme haben 2026 Chancen auf die Oscars?
Mit sensationellen 16 Nominierungen geht das musikalische Vampir-Südstaatendrama "Sinners" von Ryan Coogler als großer Favorit ins Oscar-Rennen. Der deutsche Titel ist "Blood & Sinners". Der Film übertrumpft damit bisherige Rekordhalter wie "Alles über Eva" (1950), den "Titanic"-Blockbuster (1998) und das Film-Musical "La La Land" (2017), die jeweils 14 Gewinnchancen hatten.
Abräumen könnte auch der schwarzhumorige Politthriller "One Battle After Another" von Regisseur Paul Thomas Anderson (13 Nominierungen), gefolgt von dem Monsterfilm "Frankenstein", der Tragikomödie "Marty Supreme" und dem norwegischen Familiendrama "Sentimental Value" mit je neun Gewinnchancen.
Acht Nennungen gab es für das Drama "Hamnet" über die Shakespeare-Familie. Neben diesen sechs Favoriten sind in der Topsparte "Bester Film" weitere vier Werke im Rennen - "Train Dreams", "Bugonia", "The Secret Agent" und der Rennsport-Streifen "F1".
Wer sind die Favoriten bei den Oscars 2026?
Jessie Buckley sollte eine Dankesrede parat haben. Mit ihrer emotionalen Darstellung in "Hamnet" ist die 36-jährige Irin eine sichere Kandidatin für den Oscar als beste Hauptdarstellerin. Buckley mimt in dem Film die Ehefrau von William Shakespeare, die den Tod ihres Sohnes Hamnet verarbeiten muss. Sie räumte in dieser Preissaison viele Trophäen ab, auch den Golden Globe.
Bei den Männern bleibt es spannend. Timothée Chalamet, der in der Tragikomödie "Marty Supreme" als ambitionierter Tischtennisspieler brilliert, galt lange als Favorit. Auch immer wieder genannt: Leonardo DiCaprio in "One Battle After Another" und Michael B. Jordan in "Blood & Sinners".
Welche Promis sind Teil der Show?
Die Oscar-Verleiher werben vorab mit einem Staraufgebot für ihre Show. Unter den schon angekündigten Promis, die auf der Bühne Preise verteilen, sind: Robert Downey Jr., Javier Bardem, Gwyneth Paltrow, Anne Hathaway und Demi Moore. Als solche "Presenter" sind auch die vier Oscar-Gewinner von 2025 dabei: Mikey Madison, Zoe Saldaña, Adrien Brody und Kieran Culkin.
Es ist nicht offiziell, aber aus der Branche verlautet, dass die Hollywood-Ikone Barbra Streisand dem im September gestorbenen Robert Redford singend Tribut zollen könnte.
Was ist diesmal neu?
"Bestes Casting" ist erstmals eine Oscar-Kategorie. Mit der Auszeichnung für Casting-Direktoren wächst die Zahl der Preissparten auf 24.
Wie stehen die deutschen Chancen?
Deutschland hat es mit dem Film "In die Sonne schauen" der Berliner Regisseurin Mascha Schilinski nicht in die Sparte International Feature Film geschafft.
Doch mehrere deutsche Talente haben Preischancen. Die Spezialeffekte-Künstler Michael Ralla und Guido Wolter sind mit zwei weiteren Kollegen für ihre Arbeit an dem Blockbuster "Sinners" in der Sparte "Visual Effects" nominiert. Auch der im niedersächsischen Hameln geborene und in Großbritannien aufgewachsene Komponist Max Richter ist im Rennen - mit seiner Musik zum Drama "Hamnet".
Zudem sind mehrere deutsche Koproduktionen für Oscars nominiert, darunter der norwegische Film "Sentimental Value", "The Secret Agent" aus Brasilien und die Dokus "Ein Nobody gegen Putin" und "Cutting Through Rocks".
Mehr zu den Oscars 2026
Nachrichten | hallo deutschland:Goodie-Bags: Geschenke für Oscar-Kandidatenvon Joanna CastilloVideo1:01
Preis-Verleihung am Sonntag:Warum Timothée Chalamet kein Oscar-Favorit mehr istvon Christiane Langemit Video0:53
- Interview
Kinostart von "Marty Supreme":Timo Boll: "Jeder wollte mit mir spielen"
Nachrichten | hallo deutschland:Die Oscar-Nominierten beim Nominees Luncheonvon Maya ZanettinVideo0:53
Nachrichten | hallo deutschland:Kurt Russell: Oscar-Hoffnung für Kate Hudsonvon Markus RosendahlVideo0:41
Nachrichten | ZDF-Mittagsmagazin:Oscars: Wer macht das Rennen?von Anna-Rebecca HelmyVideo3:17
Chalamet, DiCaprio, Hudson, Buckley:Oscars 2026: Diese Stars könnten ausgezeichnet werdenmit Video0:53
Nachrichten | hallo deutschland:Conan O'Brien rollt den roten Teppich ausvon Christina EsselbornVideo0:53
Mehr Nachrichten über Prominente
- Bilderserie
Promi-News in Bildern:Ex-Motörhead-Gitarrist Phil Campbell gestorben
Weltbekannter Philosoph und Soziologe:Jürgen Habermas im Alter von 96 Jahren gestorbenmit Video6:27
Preis-Verleihung am Sonntag:Warum Timothée Chalamet kein Oscar-Favorit mehr istvon Christiane Langemit Video0:53
Wirtschaftsminister Wolfgang Blank:Mecklenburg-Vorpommern: Minister bei Unfall schwer verletztmit Video0:22
- Interview
Oberschenkelbruch und Intensivstation:Senta Berger nach Bühnen-Unfall: "Ich kann gehen"Christiane Lange, Münchenmit Video1:21
Chalamet, DiCaprio, Hudson, Buckley:Oscars 2026: Diese Stars könnten ausgezeichnet werdenmit Video0:53
Verleihung am 24. April in Marl:ZDF-Korrespondentin Golineh Atai erhält Grimme-Preismit Video0:29
Britische Royals:Sog der Epstein-Affäre reißt wohl auch Andrews Töchter mitmit Video0:47
Eifersucht, Schläge, Beschimpfungen:Høiby-Prozess: Zeugin schildert GewaltausbrücheSigrid Harms, Oslomit Video0:56
Alkohol am Steuer?:Britney Spears vorübergehend festgenommenmit Video0:32
Zum Weltfrauentag:"Erfüllt mich mit Stolz": Eigene Barbie für Helene Fischermit Video1:11
- Bilderserie
Promi-News in Bildern:Hazel Brugger überrascht mit neuem Look
15 Jahre nach "Wetten, dass...?"-Unfall :Samuel Koch: "Meine To-Do-Liste wird immer länger"von Ina Baltesmit Video2:59
Halbzeit im Vergewaltigungsprozess:Marius Borg Høiby: Kindlich, süß, unberechenbar?Sigrid Harms, Oslomit Video3:07
- Interview
Kinostart von "Marty Supreme":Timo Boll: "Jeder wollte mit mir spielen"
500. Folge "Notruf Hafenkante":Matthias Schloo: "Hätte das Zeug für einen guten Polizisten"von Nico Pommerenke, Maria Huber und Andrea Weingarten
Schauspieler stirbt an ALS:Rührende Worte von Eric Dane an seine Töchtermit Video1:00
Großbritannien: Verehrung und Verachtung:Könnte das Königshaus über Andrews Verstrickungen stolpern?mit Video6:34
- Interview
Adelsexpertin zu Andrews Festnahme:"Es erschüttert das Königshaus in seinen Grundfesten"mit Video6:34
"McSteamy" aus "Grey's Anatomy":Schauspieler Eric Dane im Alter von 53 Jahren verstorbenmit Video0:24
Ex-Prinz vorübergehend festgenommen:Fall Andrew: Die Wende im Umgang mit royalen ProblemlagenHilke Petersen, Londonmit Video1:21
"Tatort" und "Der Bergdoktor":Fernsehstar Lambert Hamel ist totmit Video0:24
- Interview
Jurypräsident der Berlinale:Wim Wenders über Filme: "Es muss einen irgendwie umhauen"von Nadia Nasser und Sherin Al-Khannakmit Video3:46
"Der Pate" und "Apocalypse Now":Hollywood-Legende Robert Duvall ist totmit Video0:16
"Schock sitzt tief":Einbruch bei Haftbefehl: Seine Frau ertappt die Tätermit Video0:36