Udo Lindenberg ist mehr als ein deutscher Rocker: Er schuf Kultsongs wie "Sonderzug nach Pankow", in seinem Zuhause hat er ideale Bedingungen, sich auch als Maler zu betätigen.

Nur Stilecht mit Sonnenbrille und Hut: Udo Lindenberg feiert bald seinen 80. Geburtstag. Hamburg hat ihm eine Ausstellung gewidmet: das "Udoversum" voll mit Exponaten aus seinem Leben. 12.05.2026 | 3:11 min

Ich steh total auf Erfinder wie Daniel Düsentrieb, die großen Erfinder, und ich bin eben auch Erfinder. „ Udo Lindenberg, Musiker

Damit sagt Lindenberg eigentlich in einem Satz alles über den Musiker und Maler Lindenberg. Aus Anlass seines 80. Geburtstages widmet ihm die Galerie stilwerk Hamburg eine Sonderausstellung mit Exponaten wie Bühnenoutfits, alten Fotos und gemalten Bildern.

Die Ausstellung trägt den treffenden Namen "Udoversum" und gewährt einen Einblick in den Kosmos des Gesamtschaffens von Udo Lindenberg: als Musiker, politische Stimme, Maler und Kunstfigur. Er selbst versteht sein Werk als Teil deutscher Zeitgeschichte:

Wenn du mal im Geschichtsunterricht nicht aufgepasst hast, dann gehst du an meinen Bildern vorbei oder checkst meine Songs, dann hast du ein ganz gutes Bild von der bunten Republik. „ Udo Lindenberg, Musiker

Im Mai wird Udo Lindenberg 80. Zum Geburtstag widmen ihm bekannte Künstler das Album "We love Udo". Anschließend eröffnet er das "Udoversum", eine Ausstellung mit bislang unveröffentlichten Exponaten. 30.04.2026 | 1:56 min

Udo Lindenberg hat als Schlagzeuger begonnen

Udo Gerhard Lindenberg wird 1946 im westfälischen Gronau geboren. Schon als Jugendlicher bringt er sich das Schlagzeugspielen bei. Während seiner Kellner-Lehre in Düsseldorf tritt er in Altstadtkneipen auf. Sein Plan: als Kellner auf einem Kreuzfahrtschiff arbeiten und die Welt sehen. Nach Stationen unter anderem in Frankreich, Libyen, Münster und Wesel kommt er 1968 nach Hamburg.

Dort spielt Lindenberg zunächst als Jazz-Schlagzeuger in Clubs auf der Reeperbahn, unter anderem mit dem Jazz-Saxophonisten Klaus Doldinger. Auch an dessen berühmter "Tatort"-Titelmusik wirkte er mit. Anfang der 1970er-Jahre erschienen seine ersten eigenen Platten, zunächst auf Englisch. Der Durchbruch gelang ihm später mit deutschen Texten und seinem charakteristischen Nuscheln.

Udo Lindenberg hat sich immer schon politisch engagiert

Lindenbergs Musik war immer wieder politisch. In den 1980er-Jahren beschäftigt ihn die deutsche Teilung. Lieder wie "Sonderzug nach Pankow" oder "Mädchen aus Ostberlin" greifen das Thema auf. Lindenberg bemüht sich um Auftritte in der DDR und macht innerdeutsche Verständigung zu einem wiederkehrenden Motiv seiner Arbeit. 1989 und 2019 wird er unter anderem dafür mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Öffentlich positioniert er sich zudem gegen Aufrüstung und Rassismus.

Udo Lindenberg malt "Likörelle"

Hamburg bleibt für Lindenberg ein zentraler Ort. Zeitweise lebt er mit anderen Künstlern in einer Wohngemeinschaft in Winterhude. 1995 zieht er ins Hotel Atlantic, wo er bis heute wohnt. Zu welchen Konditionen, behandelt das Fünf-Sterne-Hotel diskret. Die "Nachbarschaft" begreift man dort aber als "Win-Win-Situation".

Seine Suite, die "Panikzentrale", und das Leben im Hotel geben ihm Freiheit und ermöglichen Begegnungen, sagt Lindenberg. Und nehmen ihm Alltagsstress, sodass er mehr Zeit für sein künstlerisches Schaffen hat.

Hätte Bach seinen Müll persönlich runtertragen müssen, hätte er so manche Kantate nicht geschrieben. „ Udo Lindenberg, Musiker

Im Atlantic Hotel arbeitet Lindenberg auch an seinen "Likörellen" - Aquarellen, bei denen er statt Wasser Liköre verwendet. In ihnen verbinden sich Humor, Popkultur und politische Anspielungen. 2022 wird er wegen seiner Verdienste um die Hamburger Musik- und Clubszene, seines Einsatzes für Nachwuchsförderung und seines künstlerischen Schaffens zum Hamburger Ehrenbürger ernannt, als zweiter Musiker nach Johannes Brahms.

Lindenberg mit seinem Bild "Faust Hexenküche", das er 1999 anlässlich des 250. Geburtstags von Goethe im Schlossmuseum Weimar ausstellte. Quelle: AP

Udo Lindenberg hatte mit Alkoholproblemen zu kämpfen

Auch Krisen prägen Lindenbergs Biografie. Wiederholt sprach er öffentlich über Alkoholprobleme. Mitte der 80er- bis Mitte der 90er-Jahre nimmt seine öffentliche und musikalische Präsenz ab. Als Wendepunkt gilt der Tod seines älteren Bruders Erich 2006. Mit dem Album "Stark wie zwei", in dem er den Verlust verarbeitet, gelingt Lindenberg danach ein erfolgreiches Comeback.

Besonderes Geschenk für Udo Lindenberg: Inga Humpe, Peter Maffay, Jan Delay und viele weitere Künstlerinnen und Künstler haben für ein Album zum 80. des Sängers Lindenberg-Songs interpretiert. 30.04.2026 | 3:35 min

Bis heute beziehen sich jüngere Musikerinnen und Musiker auf ihn. Mit Apache 207 erreicht Lindenberg mit 76 Jahren seinen ersten Nummer-eins-Hit in den deutschen Singlecharts.

Ein Tribute-Album für Udo Lindenberg

Zum 80. Geburtstag erscheint zudem ein Tribute-Album, an dem unter anderem Tokio Hotel, Stefanie Heinzmann, Alli Neumann und Max Giesinger beteiligt sind. "Udo hat nie ein Blatt vor den Mund genommen, er hat immer auch sehr politische Texte gemacht", sagt Heinzmann.

Selbst mit 80 schmiedet Lindenberg noch Pläne: "Man muss Visionen haben, auch für übermorgen."

Wichtiger Hinweis in eigener Sache