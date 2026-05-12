Familienplanung mit Anfang 30:Cheyenne und Valentina Pahde über gesellschaftlichen Druck
von Phylicia Withney
Anfang 30, keine Kinder und plötzlich wird genau das zum Thema. Die Schauspielerinnen Valentina und Cheyenne Pahde wehren sich gegen diese Erwartungshaltung.
Die Schauspielerinnen Valentina und Cheyenne Pahde sind zunehmend genervt, wenn sie bezüglich ihrer Familienplanung die immer gleiche Frage hören: "Wann ist es denn soweit?"
Die beiden stehen schon lange in der Öffentlichkeit. Erste Rollen hatten sie Anfang der 2000er Jahre in der ZDF-Serie "Forsthaus Falkenau". Heute sind sie feste Größen im deutschen Fernsehen. Valentina Pahde war zuletzt an der Seite von Florian Silbereisen in "Das Traumschiff" zu sehen.
Pahde-Schwestern wollen über Mutterschaft selbst bestimmen
Beruflicher Erfolg ist die eine Sache. Im privaten Umfeld geht es aber oft um die Frage nach der Familienplanung.
Die Pahde-Zwillinge sehen das kritisch. Für sie ist ein klassischer Lebensentwurf, nach dem Frauen unbedingt Kinder der Karriere vorziehen, überholt. Kinder schließen die Zwillinge für sich zwar nicht aus, aber sie wollen die Entscheidung nicht von anderen treffen lassen.
Anfang der 2000er Jahre lag das Durchschnittsalter werdender Mütter bei 28 Jahren, inzwischen sind es laut Statistischem Bundesamt knapp 32 Jahre.
Pahde-Zwillinge möchten sich nicht reinreden lassen
Cheyenne sagt, es komme stark auf das Umfeld an, ob sich Familie und Karriere vereinbaren lassen und sie die nötige Unterstützung bekommen. Valentina kann sich vorstellen, für ein Kind eine Pause zu machen, aber eben dann, wenn es für sie passt. Nicht, wenn es von anderen erwartet wird.
Am Ende haben sie dazu eine klare Haltung: Sie wollen sich nicht erklären müssen. Oder anders gesagt: Sie wollen ihr Leben nicht nach einem Zeitplan führen, den andere im Kopf haben.
Phylicia Whitney ist Reporterin im ZDF-Landesstudio in Stuttgart.
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