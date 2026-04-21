Heute wäre Königin Elizabeth II. 100 Jahre alt geworden. Ein Blick zurück auf die Jahrhundertkönigin, die fast ihr ganzes Leben der Krone verschrieben hatte.

Gedenken an die Queen: An diesem Dienstag wäre Elizabeth II. 100 Jahre alt geworden. Sie verstarb 2022 im Alter von 96 Jahren. 21.04.2026 | 3:51 min

Die Queen hatte eine Menge kleiner Tricks auf Lager. Wenn etwa Gäste im Palast kurz vor ihrem Termin mit der Monarchin nervös wirkten, schickte sie ihre Corgis vor.

Das Vorauskommando auf vier Beinen ließ die Wartenden ihr Lampenfieber über ein paar Streicheleinheiten hinweg beinahe vergessen. "Die Hunde waren eine fantastische Ablenkung", erinnert sich Samantha Cohen, die ehemalige Privatsekretärin der Queen.

Bei den Mittagessen saßen die Corgis unterm Tisch. Das beruhigte die Gäste und nahm ihnen die Angst. „ Samantha Cohen, ehemalige Privatsekretärin der Queen

"Sie wollte, dass die Menschen das Gefühl haben, zu ihr nach Hause zu kommen," erzählt Cohen.

Kleine Prinzessin - ungewisse Zukunft Prinzessin Elizabeth mit ihren Eltern 1926. Bei ihrer Geburt war nicht abzusehen, dass sie später einmal Königin werden sollte - ihr Vater war Herzog von York und nicht direkter Thronfolger. Quelle: akg-images

Ihre Gäste sollten auch das Gefühl haben, bei der Queen locker sein zu dürfen. "Aber nicht zu locker", schmunzelt der ehemalige Erzbischof von Canterbury, Justin Welby. Er besuchte die Königin während seiner Amtszeit regelmäßig, um ihr Bericht zu erstatten.

Um es ganz unverblümt zu sagen: Es war ganz klar, wer der Boss war. Wenn ich die Königin traf, habe ich mich immer sehr gut vorbereitet. „ Justin Welby, ehemaliger Erzbischof von Canterbury

Viele solcher Einblicke von Menschen, die Königin Elizabeth II. über Jahre und Jahrzehnte höchstpersönlich erlebt haben, gibt es in der ZDF-Dokumentation "Die Queen und ich" zu sehen. Zum 100. Geburtstag der verstorbenen Monarchin erzählen sie, was sie mit der Queen verbindet.

Für viele schien sie unsterblich, für manche bleibt sie es: Elizabeth II. - die Jahrhundertkönigin. Vertraute aus dem "Inner Circle" teilen für ZDFroyal erstmals ihre Erinnerungen an die Queen. 21.04.2026 | 43:42 min

Queen: "Man muss mich sehen, um an mich zu glauben"

Präzision und Verlässlichkeit - darauf kam es der Königin an, erzählt auch ihr ehemaliger Hofschneider Stewart Palvin.

Er war in den letzten zwei Jahrzehnten für die Outfits der Queen verantwortlich. "Sie sagte: 'Man muss mich sehen, um an mich zu glauben.'"

Sie war ja keine 1,80 Meter, sie war klein und musste auffallen. Deswegen bestand ihre 'Uniform' aus leuchtenden Farben. „ Stewart Palvin, ehemaliger Hofschneider der Queen

Eine angenehme Kundin sei die Monarchin gewesen, erinnert sich der Designer. Und das, so ist zumindest überliefert, obwohl die Königin bei Stoff und Design immer intensiv mitreden wollte.

Hunderte Stücke zeigen Stil und Garderobe der Queen. Eine Ausstellung befasst sich mit möglichen verborgenen Botschaften und zeigt, wie die Queen Mode als Strategie nutzte. 11.04.2026 | 2:00 min

Privat trug die Queen schon mal Gummistiefel

In ihrer Freizeit durfte es dagegen ab und zu auch mal hemdsärmelig werden: Die Queen in Gummistiefeln und Trenchcoat. Zum Beispiel, wenn sie bei ihrem Freund John Warren zu Besuch war.

Beide teilten eine Leidenschaft für Pferderennen, tüftelten regelmäßig an Plänen, die Rennpferde der Queen zum Erfolg zu führen. In etwa 100 Wettbewerben pro Jahr ließ sie ihre Tiere antreten.

"Wenn sie ihren Verpflichtungen nachkommen musste, ließ sie sich die Rennen aufzeichnen", erzählt Warren in der ZDF-Dokumentation: "Am Abend telefonierten wir und besprachen, wie das Pferd gelaufen war".

Sie liebte Pferde und Pferderennen und sie sah gern fern. Also nahm sie sich Zeit dafür. Sie wirkte nie gestresst oder überfordert, weil sie ihren Ausgleich hatte. Das war ja auch ihr Leben und nicht nur eine Rolle. „ Samantha Cohen, ehemalige Privatsekretärin der Queen

Queen war jahrzehntelang das wichtigste Kapital britischer Diplomatie

Zu ihrer Rolle gehörte für die Königin auch, die Öffentlichkeit nicht in ihr Inneres blicken zu lassen. Was sie von den 15 Premierministern hielt, die während ihrer Regentschaft regelmäßig zur Audienz kamen, blieb ihr Geheimnis.

Am 8. September 2022 stirbt Queen Elizabeth II., mit ihrem Tod geht eine Ära zu Ende. "Terra X History" blickt zurück auf ihr Leben für die Krone. 03.09.2023 | 43:29 min

Sich zu politischen Themen zu äußern, war für die Königin ein Tabu. Auch so war sie über sieben Jahrzehnte hinweg das wichtigste Kapital britischer Diplomatie.

"US-Präsident Trump sagte, er sei der Lieblingspräsident der Queen gewesen. Dazu kann ich nur sagen, dass wahrscheinlich jeder US-Präsident dachte, der Lieblingspräsident zu sein", sagt Hugo Vickers, Historiker und Biograf der königlichen Familie.

Sie war sehr gut darin, diese Leute zu unterhalten. Ich habe sie mit Boris Jelzin erlebt. Sie wickelte ihn einfach um den kleinen Finger. „ Hugo Vickers, Historiker und Biograf der königlichen Familie

Jelzin habe geglaubt, "eine neue Freundin gefunden zu haben, dabei sah er sie nie wieder."

Schattenseiten: Tod Lady Dianas und Andrews Skandale

Weniger gut gelang der Queen, die Skandale in der eigenen Familie in Schach zu halten. Nach Dianas tödlichem Autounfall 1997 fand die Regentin erst unter dem Druck der Öffentlichkeit Worte.

Und auch als Prinz Harry dem Königshaus den Rücken kehrte, hielt sie Schweigen besser als Reden. Gleiches im Skandal um ihren Sohn Andrew und dessen Verbindungen zum Epstein-Sex-Skandal. Die Kritik war groß.

Es gab ein paar Tiefen, aber viel mehr Höhen, die Elizabeth II. mit ihrem frühen Versprechen, ihr Leben in den Dienst des Volkes zu stellen, zur unvergessenen Jahrhundert-Queen machten. Und das weit über ihr eigenes Königreich hinaus.