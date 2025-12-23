Britische Royals feiern Weihnachten - einige fehlen

Für die britischen Royals geht ein weiteres Jahr mit vollen Terminkalendern zu Ende. Für Weihnachten ziehen sie sich nun nach Sandringham zurück - ohne Andrew und Prinz Harry.

Royals feiern Weihnachten mit Familie - aber einige fehlen

Nachdem der britische König Charles und seine Familie vor Weihnachten viele Termine absolvierten, werden die Termine über Weihnachten privater.

Ihre Festtagsgrüße hatten Charles und Königin Camilla schon vor Wochen auf mit einem Foto bedruckten Karten verschickt. Thronfolger Prinz William und Ehefrau Prinzessin Kate wünschten - etwas moderner - auf der Plattform X "allen ein frohes Weihnachtsfest".

Charles' besondere Botschaft im Dezember

Die für die Familie wohl beste Nachricht hatte der König bereits Mitte Dezember in einem Video verbreitet: Seine Krebstherapie zeigt Wirkung, im neuen Jahr kann die Behandlung reduziert werden. Der Palast hatte die Krebserkrankung des Königs im Februar 2024 öffentlich gemacht - wie auch die Krebsdiagnose von Schwiegertochter Kate (43).

Die folgenden Monate waren laut William das "härteste Jahr seines Lebens", beide sind inzwischen aber wieder in den Alltag zurückgekehrt. Kate hatte im vergangenen Jahr eine Chemotherapie abgeschlossen.

Die Prinzessin hatte Anfang Dezember den traditionellen Weihnachtsgottesdienst in der weltberühmten Westminster Abbey mit 1.600 Gästen ausgerichtet. In einer Zeit, in der das Leben manchmal zerrissen oder unsicher erscheine, lade die Weihnachtszeit dazu ein, sich daran zu erinnern, wie wichtig es ist, einander mit Großzügigkeit, Verständnis und Hoffnung zu begegnen, schrieb Kate in einer Grußbotschaft. Zuletzt hatten auch Prinz William und Sohn George Obdachlosen eine Weihnachtsüberraschung beschert.

Royale Weihnachtsfeiern folgen einem genauen Zeitplan

Für die Feierlichkeiten zu Weihnachten ziehen sich die Royals nun auf den ostenglischen Landsitz in Sandringham zurück. Im vergangenen Jahr waren rund 45 Mitglieder der Königsfamilie dort zusammengekommen. "Alle in einem Raum", sagte William (43) der Nachrichtenagentur PA zufolge. Die Feierlichkeiten folgen dabei einem genauen Zeitplan.

Am Weihnachtsmorgen des 25. Dezember geht die Familie normalerweise zu Fuß zur Kirche, genießt anschließend einen traditionellen Truthahnbraten und schaut sich die Weihnachtsbotschaft des Königs im Fernsehen an.

Ds Anwesen der Royals in Sandringham im Osten von England.

In Ungnade gefallener Onkel ist nicht dabei

Wie im vergangenen Jahr wurde Charles' Bruder Andrew nicht zu den Feierlichkeiten eingeladen. Dem 65-Jährigen wurden wegen seiner Rolle im Skandal um Sexualstraftäter Jeffrey Epstein alle royalen Titel und Ehren entzogen.

Auch in den jüngst veröffentlichten US-Akten taucht der tief gefallene Ex-Prinz prominent auf. Öffentlich verlieren Charles (77) und Camilla (78) kein Wort mehr über Andrew, der nur noch Andrew Mountbatten Windsor heißt und die Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs zurückweist. Seine Ex-Frau Sarah "Fergie" Ferguson (66) ist ebenso nicht eingeladen.

Und so vergeht auch dieses Weihnachtsfest der Royals nicht, ohne dass über Skandale und Probleme weit weg von Besinnlichkeit und Eintracht berichtet wird. Andrew war im vergangenen Jahr die Nähe zu einem mutmaßlichen chinesischen Spion zum Verhängnis geworden.

Der verlorene Prinz in den USA

Seit Jahren fehlen zudem Charles' zweiter Sohn, Prinz Harry (41), und dessen Familie. Harry, seine Frau Meghan (44) sowie die beiden Kinder, Prinz Archie (6) und Prinzessin Lilibet (4), leben losgesagt von der Königsfamilie in den USA.

Ein Wiedersehen an den Weihnachtstagen wäre trotz der mutmaßlichen Annäherung von Vater und Sohn vor Wochen in London eine Sensation. "Frohe Feiertage", schrieb Meghan zu einem Foto auf der Plattform Instagram, das wohl pures Familienglück suggerieren soll.

