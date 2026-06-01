Eine Ikone wird 100:Marilyn Monroe - Die Frau hinter dem Mythos
von Anja Greulich
Ihr Lächeln, ihr Gang, ihr blondes Haar: Alles an ihr ist Kult. Doch wer ist die Frau hinter der Film-Ikone? Tagebücher und Notizen von Marilyn Monroe offenbaren ihr wahres Ich.
Sie spielte das blonde Dummchen, galt als schönste Frau ihrer Zeit und Sexsymbol schlechthin. Schon als Kind träumte sie davon, ein umschwärmter Filmstar zu sein, kämpfte stets aber auch gegen ihre inneren Dämonen: "Ich weiß, dass ich niemals glücklich sein werde", schrieb sie 1961 in einem Brief, "aber heiter kann ich sein."
Als Marilyn Monroe dem Dramatiker Arthur Miller begegnet und 1956 heiratet, scheint sich das Blatt für sie zu wenden: endlich angekommen, endlich glücklich: "Ich liebe ihn und er ist der einzige Mensch, den ich je lieben konnte - nicht nur als Mann, zu dem ich mich hingezogen fühle, nach dem ich richtig verrückt bin, sondern der Einzige, dem ich genauso vertraue wie mir selbst", hält sie 1955 fest. Der elf Jahre ältere Miller ist die Vaterfigur, nach der sie sich ihr Leben lang gesehnt hat.
Von Pflegefamilie zur Pflegefamilie
Marilyns frühe Jahre - damals hieß sie noch Norma Jeane Baker - sind alles andere als stabil: Ihre Mutter Gladys, die unter psychischen Problemen leidet, gibt das Mädchen kurz nach der Geburt in Pflege. Sieben Jahre lang lebt Norma Jeane in der Obhut des streng religiösen Ehepaares Ida und Wayne Bolender, das mehrere Kinder betreut. Ihren leiblichen Vater lernt sie nie kennen.
Als Gladys sie 1933 wieder zu sich holt, erlebt das Mädchen wenig später den Nervenzusammenbruch ihrer Mutter mit. Norma Jeane landet bei einer Freundin der Mutter, die das Kino liebt und ihren eigenen Traum von einer Karriere als Film-Star auf Norma Jeane projiziert. Später kümmert sich eine Tante der Ziehmutter um sie, lebt zeitweise auch im Waisenhaus. Später hielt sie fest: "Dieses Umfeld von Menschen, in das ich ungewollt geraten war, verstärkte die Probleme meiner Pubertät."
Monroes Tagebücher zeigen Zweifel und Unsicherheit
Diese Notiz stammt, wie viele andere, aus dem Nachlass Marilyn Monroes, den der französische Verleger und Autor Bernard Comment 2010 auf dem Dachboden eines Hauses in New York entdeckt. Comment meint:
Marilyn schreibt alles auf, was sie durchlebt - ihre Ängste, Sorgen, Zweifel und die wenigen Glücksmomente. Die Aufzeichnungen offenbaren ein gänzlich anderes Bild von Marilyn Monroe: verletzlich, intelligent und erstaunlich reflektiert. Doch sie zeigen auch, wie sehr Marilyn Monroe zeit ihres Lebens darunter litt, ohne feste Bezugsperson aufgewachsen zu sein.
Ehemann Arthur Miller nennt sie "nervige Ziege"
Als nach zwei gescheiterten Ehen Arthur Miller in ihr Leben tritt, scheint sich alles zu erfüllen, wovon sie immer geträumt hat: eine starke Figur, die sich um sie kümmert. Und ein Mann, der jenen intellektuellen Kreisen angehört, die ihr bisher den Zutritt verwehrt haben.
Doch kurz nach der Heirat entdeckt sie in Millers Tagebuch einen schockierenden Eintrag: Er habe Marilyn für einen Engel gehalten, nun aber festgestellt, dass sie eine "troublesome bitch" - eine "nervige Ziege" sei. Ein tiefer Schlag für die Schauspielerin, die sich stets abgewiesen und ungeliebt fühlte, auch wenn sie von Fans umschwärmt war.
Im Sommer 1958 dreht sie mit Billy Wilder die Komödie "Some like it hot" - "Manche mögen's heiß". Die Dreharbeiten werden von Monroes Unsicherheiten und ihrer zunehmenden Abhängigkeit von Alkohol und Medikamenten erschwert, dennoch gilt der Film als ihr größter Erfolg. 1961 wird die Ehe mit Miller geschieden.
Monroes tragischer Tod
Monroes innere Dämonen, ihre Selbstzweifel und Ängste werden immer stärker, trotz Psychotherapie. Zur gleichen Zeit hat sie angeblich eine Affäre mit dem US-Präsidenten John F. Kennedy, später auch mit seinem Bruder Robert. In ihren Aufzeichnungen findet sich kein Wort darüber.
In der Nacht vom 4. auf den 5. August stirbt die Film-Ikone in ihrem Haus in Los Angeles im Alter von 36 Jahren. Bis heute ranken sich Mythen um ihren frühen Tod. Am 1. Juni 2026 wäre sie 100 geworden. Wie die Welt sie wohl gefeiert hätte, hätte sie ihren Geburtstag noch erlebt?
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