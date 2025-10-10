Leon Windscheid spricht mit der Psychoanalytikerin Erika Freeman, die nicht nur Marilyn Monroe, sondern auch Woody Allen, Marlon Brando und viele andere Hollywood-Stars behandelte.

Kaiserin Sisi, Winston Churchill, Konrad Adenauer, Marilyn Monroe und Robert Enke: Psychologe Leon Windscheid führt anhand der Prominenten durch die Geschichte der Krankheit Depression. 09.10.2025 | 43:45 min

Adenauers unbekannte Briefe

Leon Windscheid fährt zum Kloster Maria Laach, in dem Konrad Adenauer vor den Nationalsozialisten Schutz suchte. Dort trifft er auf Prof. Hanns-Jürgen Küsters, der aus den rund 200 bislang unbekannten Briefen des ersten deutschen Bundeskanzlers zitiert, in denen auch Suizidgedanken erwähnt werden.

Depressionen - eine lange Geschichte

Was war in den jeweiligen Epochen der Protagonisten über Depressionen oder entsprechende Gemütszustände bekannt, und wie gingen die Betroffenen selbst damit um? Wie sehen wir mit unserem Wissen heute auf die großen Persönlichkeiten der Weltgeschichte?

Depressionen betreffen Millionen, darunter immer mehr junge Menschen. Terra X Harald Lesch zeigt, wie Wissenschaft und Medizin die noch immer rätselhafte Krankheit entschlüsseln. 06.10.2025 | 28:43 min

Schon Sisi sagte man eine schwere Melancholie nach. Die Kaiserin wog nie mehr als 50 Kilogramm bei einer Größe von 1,72 Metern. Am Ende ihres Lebens trug sie nur noch schwarze Kleidung und vermied jeden Kontakt mit der Öffentlichkeit. Diese Melancholie, die man schon damals als psychische Krankheit begriff, bekam erst im Laufe des 19. Jahrhunderts den Namen Depression.

Churchills "schwarzer Hund"

Der Kampf im Kopf : 37°: Leben mit Depression 37 Grad begleitet drei Menschen, die offen über ihre Depressionserfahrungen sprechen und zeigt, wie unterschiedlich Symptome, Ursachen und Behandlungsmöglichkeiten sein können. mit Video

Winston Churchill erlebte immer wieder Phasen von anhaltender Niedergeschlagenheit. Diese Zeiten nannte er "Besuch vom schwarzen Hund". Leon Windscheid trifft sich auch mit Teresa Enke, der Witwe des deutschen Fußball-Nationaltorwarts Robert Enke, der 2009 durch Suizid starb. Als Vorstandsvorsitzende der Robert-Enke-Stiftung bemüht sie sich heute um Aufklärung hinsichtlich der Krankheit Depression.

Erstmals in dieser "Terra X History" werden die Hintergründe der Leidensgeschichten in den einzelnen Biografien erläutert.

Doku Hinweis und Anlaufstellen Hinweis: In dieser Doku geht es um das Thema Suizid und selbstverletzendes Verhalten.



Falls du das Gefühl hast, mit deinen Problemen allein zu sein und nicht weiter zu wissen - hier findest du Hilfe:



[U25] Deutschland

Deutsche Depressionshilfe

Deutsche Depressionshilfe: "Rat für Angehörige"

TelefonSeelsorge in Deutschland: +49 (0)800 111 0 111 (gebührenfrei) +49 (0)800 111 0 222 (gebührenfrei) Per Mail und Chat

Robert Enke Stiftung

