Tourstart in Dresden:Für Helene Fischer ist "die Bühne der Superstar"
von Cornelia Schiemenz, Dresden
Nach drei Jahren Familienpause geht Helene Fischer erstmals wieder auf große Tour. Sie verspricht eine Show der Superlative. Auftakt ist heute Abend in Dresden.
Diese Bühne ist nicht zu übersehen. 25 Meter hoch, 288 Tonnen Gesamtgewicht, rundherum vier übergroße LED-Wände, die jeden Wimpernschlag in bestechender Schärfe den Zuschauern nahebringen - das Comeback von Helene Fischer soll neue Maßstäbe setzen.
Helene Fischer wird auf einer 360-Grad-Bühne stehen
Im Interview mit ZDFheute schwärmt die Sängerin: "Dieses Mal ist die Bühne der Superstar."
Die zierliche Sängerin wird mit Aufzügen hoch- und runterfahren, um die Bühne herumwirbeln, mit 20 Meter langen Kranarmen in Richtung Publikum fahren. Sie habe "irrsinnig viel zu tun", sagt die 41-Jährige. Durch die rausfahrenden Arme komme sie den Zuschauern und Zuschauerinnen "wahnsinnig nah. So nah war ich dem Publikum noch nie".
Fischers Choreograf hat schon mit Taylor Swift, Katie Perry und Kylie Minogue gearbeitet
Wo sonst die Spieler des Zweitligisten Dynamo Dresden kicken, steht dieses "Monster" nun mittendrin im Rudolf-Harbig-Stadion. Seit Wochen werkeln Bühnenbauer, Techniker, Produktionspersonal an der perfekten Kulisse. Stadionsprache ist Englisch - es ist ein internationales Team, das den deutschen Superstar in Szene setzt.
Und so hat sich Helene Fischer den Star-Choreografen Antony Ginandjar ins Boot geholt. Der Australier hat bereits für Mega-Stars wie Taylor Swift, Katie Perry und Kylie Minogue Shows entwickelt und er verspricht, internationalen Glamour nach Deutschland zu bringen.
Helene Fischers Show soll viele internationale Elemente haben
Das Team möchte etwas aus jedem Teil der Welt einbringen: aus Australien, aus Amerika, aus Asien.
Zufall oder nicht - Helene Fischer, deren Song "Atemlos" zur Hymne der Fußball-Weltmeisterschaft 2014 wurde, tourt parallel zur WM durch die Stadien. Mit einem neuen, ebenfalls fußball- und partytauglichen Song im Gepäck. "Heute Nacht" stürmte innerhalb weniger Tage auf Platz eins der deutschen Single-Charts.
Helene Fischer ist längst im WM-Fieber
Sie freut sich einfach nur auf die kommenden vier Wochen: "Wir werden alle gemeinsam im WM-Fieber sein, im Fußball-Fieber, im Stadion-Fieber und uns hoffentlich gegenseitig anstecken".
Und wem drückt Helene Fischer die Daumen? Ohne Zögern antwortet sie: "Logischerweise unseren Jungs. Ich hoffe, dass sie weit kommen und wir lange was von ihnen haben. Wenn sie nicht sogar gewinnen."
Cornelia Schiemenz leitet das ZDF-Studio Sachsen.
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