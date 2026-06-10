Nach drei Jahren Familienpause geht Helene Fischer erstmals wieder auf große Tour. Sie verspricht eine Show der Superlative. Auftakt ist heute Abend in Dresden.

Für Helene Fischer ist "die Bühne der Superstar"

Im Dresdner Rudolf-Harbig-Stadion beginnt Helene Fischer heute Abend ihre Stadion-Tour. Auf einer 360-Grad-Bühne will sie ihrem Publikum eine perfekte Show liefern. 10.06.2026 | 0:58 min

Diese Bühne ist nicht zu übersehen. 25 Meter hoch, 288 Tonnen Gesamtgewicht, rundherum vier übergroße LED-Wände, die jeden Wimpernschlag in bestechender Schärfe den Zuschauern nahebringen - das Comeback von Helene Fischer soll neue Maßstäbe setzen.

Helene Fischer wird auf einer 360-Grad-Bühne stehen

Im Interview mit ZDFheute schwärmt die Sängerin: "Dieses Mal ist die Bühne der Superstar."

Wir zwei stehen gemeinsam im Mittelpunkt. Es ist gigantisch. „ Helene Fischer, Sängerin

Die 360-Grad-Bühne der Helene Fischer-Show in Dresden während Proben. Quelle: ZDF/Markus Klein

Die zierliche Sängerin wird mit Aufzügen hoch- und runterfahren, um die Bühne herumwirbeln, mit 20 Meter langen Kranarmen in Richtung Publikum fahren. Sie habe "irrsinnig viel zu tun", sagt die 41-Jährige. Durch die rausfahrenden Arme komme sie den Zuschauern und Zuschauerinnen "wahnsinnig nah. So nah war ich dem Publikum noch nie".

Die Bühne ist tatsächlich ein kleines Monster, das ich bewältigen muss. „ Helene Fischer, Sängerin

Fischers Choreograf hat schon mit Taylor Swift, Katie Perry und Kylie Minogue gearbeitet

Wo sonst die Spieler des Zweitligisten Dynamo Dresden kicken, steht dieses "Monster" nun mittendrin im Rudolf-Harbig-Stadion. Seit Wochen werkeln Bühnenbauer, Techniker, Produktionspersonal an der perfekten Kulisse. Stadionsprache ist Englisch - es ist ein internationales Team, das den deutschen Superstar in Szene setzt.

Helene Fischer ist ganz aufgeregt: Sie wird bald auf große Open-Air-Tour gehen. 2025 hatte sie sich nach der Geburt ihrer zweiten Tochter weniger in der Öffentlichkeit gezeigt. 13.11.2025 | 2:41 min

Und so hat sich Helene Fischer den Star-Choreografen Antony Ginandjar ins Boot geholt. Der Australier hat bereits für Mega-Stars wie Taylor Swift, Katie Perry und Kylie Minogue Shows entwickelt und er verspricht, internationalen Glamour nach Deutschland zu bringen.

Helene Fischers Show soll viele internationale Elemente haben

Das Team möchte etwas aus jedem Teil der Welt einbringen: aus Australien, aus Amerika, aus Asien.

Die Choreografie ist inspiriert von all unseren Reisen und Künsten und fließt nun in diese Mega-Show von Helene Fischer ein. „ Antony Ginandjar, Choreograf

Nach der Geburt ihres zweiten Kindes im August folgten weitere gute Neuigkeiten von der Schlagersängerin: Sie veröffentlichte ein neues Weihnachtsalbum. 12.11.2025 | 0:49 min

Zufall oder nicht - Helene Fischer, deren Song "Atemlos" zur Hymne der Fußball-Weltmeisterschaft 2014 wurde, tourt parallel zur WM durch die Stadien. Mit einem neuen, ebenfalls fußball- und partytauglichen Song im Gepäck. "Heute Nacht" stürmte innerhalb weniger Tage auf Platz eins der deutschen Single-Charts.

Es ist ein super WM-Song, aber ich will gar nicht mit der Erwartung rangehen, dass er auch nur ansatzweise an 'Atemlos' herankommt. „ Helene Fischer, Sängerin

Helene Fischer ist längst im WM-Fieber

Sie freut sich einfach nur auf die kommenden vier Wochen: "Wir werden alle gemeinsam im WM-Fieber sein, im Fußball-Fieber, im Stadion-Fieber und uns hoffentlich gegenseitig anstecken".

Eine neue Tochter für Helene Fischer – durch einen Brief auf Instagram teilt die Schlager-Ikone ihren Fans mit, dass sie ein zweites Kind zur Welt gebracht hat. Die Sängerin ist überglücklich. 26.08.2025 | 0:46 min

Und wem drückt Helene Fischer die Daumen? Ohne Zögern antwortet sie: "Logischerweise unseren Jungs. Ich hoffe, dass sie weit kommen und wir lange was von ihnen haben. Wenn sie nicht sogar gewinnen."

Cornelia Schiemenz leitet das ZDF-Studio Sachsen.

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