  3. Merkliste
  4. Suche
Panorama
Prominente

John Travolta schwärmt von Tochter Ella Bleu in Cannes

Regiedebüt mit "Nachtflug nach L.A." :"Neue Liz Taylor": Travolta schwärmt von Tochter Ella Bleu

von Gudula Moritz und Jens Lindner

|

Wenn es um Tochter Ella Bleu geht, kommt John Travolta in Cannes aus dem Schwärmen nicht mehr heraus. Sie besitze "Tiefe, Schönheit" - und eine seltene schauspielerische Begabung.

Ein Flugkapitän in Uniform kniet sich nieder, um mit einem kleinen Jungen in einer altmodischen Anzugjacke zu sprechen.

Ein Achtjähriger auf seiner ersten Flugreise, die sein Leben verändern wird: John Travoltas Regiedebüt ist ein nostalgischer Erinnerungstrip.

29.05.2026 | 6:40 min

US-Schauspieler und Regisseur John Travolta (72) platzt nahezu vor Stolz auf seine Tochter Ella Bleu (26). Im Exklusiv-Interview mit 3sat Kulturzeit brachte Travolta seine ganze väterliche Liebe zum Ausdruck.

Sie ist mein Engel, sie ist mein Ein und Alles.

John Travolta, Schauspieler und Regisseur

John Travolta und Ella Bleu waren gemeinsam bei den Filmfestspielen in Cannes, wo sie Travoltas Regiedebüt "Nachtflug nach L.A." vorstellten.

Ella Bleu und John Travolta bei der Premiere von "Nachtflug nach L.A.".

Ella Bleu und John Travolta bei der Premiere von "Nachtflug nach L.A.".

Quelle: AFP

John Travolta schwärmt von seiner Tochter Ella Bleu Travolta

In "Nachtflug nach L.A." spielt Ella Bleu eine Flugbegleiterin. Auch von ihrem Schauspiel schwärmte Travolta und verglich seine Tochter mit den Großen aus Hollywood.

Ich habe das Gefühl, dass ich hier die Gelegenheit habe, der Welt eine neue Audrey Hepburn vorzustellen, eine neue Liz Taylor, eine neue Grace Kelly.

John Travolta, Schauspieler und Regisseur

Mit genau diesem "Gedanken im Hinterkopf" habe er sie auch gefilmt.

Ella besitzt Tiefe, Schönheit und eine schauspielerische Begabung, die man nur sehr selten findet.

John Travolta, Schauspieler und Regisseur

Ein Mann mit graumeliertem Bärtchen steht stolz hinter einem Rednerpult mit einem Kästchen, in dem eine goldene Palme präsentiert wird.

"Fjord" von Cristian Mungiu ist in Cannes mit der Goldenen Palme ausgezeichnet worden. Weitere Preise gingen an "Das geträumte Abenteuer" und "Vaterland".

22.05.2026 | 2:40 min

Ehrenpalme für Travolta in Cannes

Nicht nur seine Tochter ist für den Hollywood-Legende ein Grund, selig zu sein: Beim Filmfestival in Cannes ist Travolta überraschend mit einer Goldenen Palme für sein Lebenswerk ausgezeichnet worden - als "einer der größten Künstler des 20. und 21 Jahrhunderts", wie Festivalchef Thierry Frémaux betonte. "Das ist größer als ein Oscar - wirklich", freute sich der 72-Jährige.

Quelle: mit Material von AFP
Über dieses Thema berichtete 3sat Kulturzeit in dem Beitrag "Travoltas Regiedebut Nachtflug nach LA" am 29.05.20226 um 19:24 Uhr.

Mehr Promi-News

  1. Eine Tanzstunde mit Kya-Celina Barucki

    Nachrichten | hallo deutschland:Eine Tanzstunde mit Kya-Celina Barucki

    von Caterina Goestl
    Video6:16
  2. Masters of the Universe Premiere in Berlin

    Nachrichten | hallo deutschland:Nicholas Galitzine als neuer He-Man

    Video2:31
  3. "Toy Story 5": Premiere mit Tom Hanks

    Nachrichten | hallo deutschland:"Toy Story 5": Premiere mit Tom Hanks

    von Joanna Castillo
    Video0:51
  4. Jack White stellt nun Kunst öffentlich aus

    Nachrichten | hallo deutschland:Jack White stellt nun Kunst öffentlich aus

    von Joanna Castillo
    Video1:06
  5. TV-Comeback: Robert Atzorn kehrt zurück

    Nachrichten | hallo deutschland:TV-Comeback: Robert Atzorn kehrt zurück

    von Annette Yang
    Video2:14
  6. Hamm: Blitzeinbruch in Juweliergeschäft

    Nachrichten | hallo deutschland:Hamm: Blitzeinbruch in Juweliergeschäft

    von Ralph Goldmann
    Video1:30
  7. Monate Haft für Matthew Perrys Assistenten

    Nachrichten | hallo deutschland:41 Monate Haft für Matthew Perrys Assistenten

    von Ulrich Langer
    Video0:48
  8. Namensänderung: Nicolas Cage

    Nachrichten | hallo deutschland:Nun heißt Nicolas Cage offiziell Nicolas Cage

    von Ulrich Langer
    Video0:33
  9. Premiere von "Masters Of The Universe"

    Nachrichten | hallo deutschland:Premiere von "Masters Of The Universe"

    von Ulrich Langer
    Video0:59
  10. Lilith Becker: Eigene Mode statt Schauspiel

    Nachrichten | hallo deutschland:Lilith Becker: Eigene Mode statt Schauspiel

    von Florian Hümmer
    Video4:54
  11. Haakon spricht über Mette-Marits Gesundheitszustand

    Nachrichten | hallo deutschland:Haakon spricht über Mette-Marits Gesundheit

    von Caroline Hermann
    Video0:49
  12. Jennifer Lopez: Premiere von "Office Romance"

    Nachrichten | hallo deutschland:Jennifer Lopez: Premiere von "Office Romance"

    von Caroline Hermann
    Video0:52
  13. Barry Gibb fälschlicherweise für tot erklärt

    Nachrichten | hallo deutschland:Barry Gibb fälschlicherweise für tot erklärt

    von Caroline Hermann
    Video0:33