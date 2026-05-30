Regiedebüt mit "Nachtflug nach L.A." :"Neue Liz Taylor": Travolta schwärmt von Tochter Ella Bleu
von Gudula Moritz und Jens Lindner
Wenn es um Tochter Ella Bleu geht, kommt John Travolta in Cannes aus dem Schwärmen nicht mehr heraus. Sie besitze "Tiefe, Schönheit" - und eine seltene schauspielerische Begabung.
US-Schauspieler und Regisseur John Travolta (72) platzt nahezu vor Stolz auf seine Tochter Ella Bleu (26). Im Exklusiv-Interview mit 3sat Kulturzeit brachte Travolta seine ganze väterliche Liebe zum Ausdruck.
John Travolta und Ella Bleu waren gemeinsam bei den Filmfestspielen in Cannes, wo sie Travoltas Regiedebüt "Nachtflug nach L.A." vorstellten.
John Travolta schwärmt von seiner Tochter Ella Bleu Travolta
In "Nachtflug nach L.A." spielt Ella Bleu eine Flugbegleiterin. Auch von ihrem Schauspiel schwärmte Travolta und verglich seine Tochter mit den Großen aus Hollywood.
Mit genau diesem "Gedanken im Hinterkopf" habe er sie auch gefilmt.
Ehrenpalme für Travolta in Cannes
Nicht nur seine Tochter ist für den Hollywood-Legende ein Grund, selig zu sein: Beim Filmfestival in Cannes ist Travolta überraschend mit einer Goldenen Palme für sein Lebenswerk ausgezeichnet worden - als "einer der größten Künstler des 20. und 21 Jahrhunderts", wie Festivalchef Thierry Frémaux betonte. "Das ist größer als ein Oscar - wirklich", freute sich der 72-Jährige.
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