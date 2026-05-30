Wenn es um Tochter Ella Bleu geht, kommt John Travolta in Cannes aus dem Schwärmen nicht mehr heraus. Sie besitze "Tiefe, Schönheit" - und eine seltene schauspielerische Begabung.

Ein Achtjähriger auf seiner ersten Flugreise, die sein Leben verändern wird: John Travoltas Regiedebüt ist ein nostalgischer Erinnerungstrip. 29.05.2026 | 6:40 min

US-Schauspieler und Regisseur John Travolta (72) platzt nahezu vor Stolz auf seine Tochter Ella Bleu (26). Im Exklusiv-Interview mit 3sat Kulturzeit brachte Travolta seine ganze väterliche Liebe zum Ausdruck.

Sie ist mein Engel, sie ist mein Ein und Alles. „ John Travolta, Schauspieler und Regisseur

John Travolta und Ella Bleu waren gemeinsam bei den Filmfestspielen in Cannes, wo sie Travoltas Regiedebüt "Nachtflug nach L.A." vorstellten.

Ella Bleu und John Travolta bei der Premiere von "Nachtflug nach L.A.". Quelle: AFP

John Travolta schwärmt von seiner Tochter Ella Bleu Travolta

In "Nachtflug nach L.A." spielt Ella Bleu eine Flugbegleiterin. Auch von ihrem Schauspiel schwärmte Travolta und verglich seine Tochter mit den Großen aus Hollywood.

Ich habe das Gefühl, dass ich hier die Gelegenheit habe, der Welt eine neue Audrey Hepburn vorzustellen, eine neue Liz Taylor, eine neue Grace Kelly. „ John Travolta, Schauspieler und Regisseur

Mit genau diesem "Gedanken im Hinterkopf" habe er sie auch gefilmt.

Ella besitzt Tiefe, Schönheit und eine schauspielerische Begabung, die man nur sehr selten findet. „ John Travolta, Schauspieler und Regisseur

"Fjord" von Cristian Mungiu ist in Cannes mit der Goldenen Palme ausgezeichnet worden. Weitere Preise gingen an "Das geträumte Abenteuer" und "Vaterland". 22.05.2026 | 2:40 min

Ehrenpalme für Travolta in Cannes

Nicht nur seine Tochter ist für den Hollywood-Legende ein Grund, selig zu sein: Beim Filmfestival in Cannes ist Travolta überraschend mit einer Goldenen Palme für sein Lebenswerk ausgezeichnet worden - als "einer der größten Künstler des 20. und 21 Jahrhunderts", wie Festivalchef Thierry Frémaux betonte. "Das ist größer als ein Oscar - wirklich", freute sich der 72-Jährige.

Quelle: mit Material von AFP