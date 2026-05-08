Schauspielerin will Resilienz fördern:Charlize Theron bestellt im Lokal nicht für ihre Tochter
von Mathilde Bernhard, Jens Lindner
Die südafrikanische Schauspielerin Charlize Theron möchte ihre beiden Adoptivtöchter zu resilienten Frauen erziehen. Das übe sie auch in Alltagssituationen mit ihnen.
Schauspielerin Charlize Theron ist als Action-Heldin längst eine etablierte Größe. Kaum jemand verbindet Härte, Coolness und Körperlichkeit so wie die 50-jährige Südafrikanerin - daraus leitet sie auch einiges für die Erziehung ihrer beiden Adoptivtöchter ab.
Die Oscarpreisträgerin spielt in ihrem aktuellen Film eine Frau, die im australischen Outback gegen einen unberechenbaren Psychopathen kämpfen muss. Gerade für Frauen gehe es "viel um Technik und darum, die eigenen Vorteile clever zu nutzen."
Setze man diese Stärken richtig ein, könne man viel erreichen, meint Theron. Diese Einstellung versucht sie auch ihren beiden Adoptivtöchtern mitzugeben - sie glaube, es gebe "Menschen, die von Natur aus wahnsinnig resilient" seien, erzählt Theron im Interview mit dem ZDF.
Charlize Theron übt mit ihren Töchtern Resilienz
Theron versucht, gerade ihrer zurückhaltenden Tochter in alltäglichen Situationen zu helfen, Resilienz zu entwickeln. Wenn zum Beispiel im Restaurant ein Kellner komme, dann wolle ihre Tochter, dass ihre Mutter für sie bestelle. Theron insistiere dann: "Nein, nein, nein, das schaffst du selbst."
Theron gibt auf der Leinwand die starke, weibliche Heldin. Ob sich daraus für ihre Töchter auch eine Vorbildrolle entwickelt haben wird, wenn sie annähernd erwachsen sind, sei eine spannende Frage.
Man werde allerdings erst in 20 Jahren sehen, was aus ihren Töchtern geworden sei, sagt Theron.
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