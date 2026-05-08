Die südafrikanische Schauspielerin Charlize Theron möchte ihre beiden Adoptivtöchter zu resilienten Frauen erziehen. Das übe sie auch in Alltagssituationen mit ihnen.

Charlize Theron ist als energiegeladene Actionheldin eine feste Größe in Hollywood. Aber auch als Mutter bringt sie ihren beiden Töchtern bei, tapfer und resilient zu sein. 07.05.2026 | 2:51 min

Schauspielerin Charlize Theron ist als Action-Heldin längst eine etablierte Größe. Kaum jemand verbindet Härte, Coolness und Körperlichkeit so wie die 50-jährige Südafrikanerin - daraus leitet sie auch einiges für die Erziehung ihrer beiden Adoptivtöchter ab.

Die Oscarpreisträgerin spielt in ihrem aktuellen Film eine Frau, die im australischen Outback gegen einen unberechenbaren Psychopathen kämpfen muss. Gerade für Frauen gehe es "viel um Technik und darum, die eigenen Vorteile clever zu nutzen."

Du kannst nicht einfach drauflos kämpfen und besiegst jemanden, der körperlich viel stärker ist. Man muss klug kämpfen. Wir haben andere Stärken. „ Charlize Theron, Schauspielerin

Setze man diese Stärken richtig ein, könne man viel erreichen, meint Theron. Diese Einstellung versucht sie auch ihren beiden Adoptivtöchtern mitzugeben - sie glaube, es gebe "Menschen, die von Natur aus wahnsinnig resilient" seien, erzählt Theron im Interview mit dem ZDF.

Meine beiden Töchter könnten da zum Beispiel kaum unterschiedlicher sein. Die eine ist eher nachdenklich und vorsichtig, die andere steckt Dinge viel schneller weg. „ Charlize Theron, Schauspielerin

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Charlize Theron übt mit ihren Töchtern Resilienz

Theron versucht, gerade ihrer zurückhaltenden Tochter in alltäglichen Situationen zu helfen, Resilienz zu entwickeln. Wenn zum Beispiel im Restaurant ein Kellner komme, dann wolle ihre Tochter, dass ihre Mutter für sie bestelle. Theron insistiere dann: "Nein, nein, nein, das schaffst du selbst."

Das klingt vielleicht nicht nach der großen Resilienz-Schule, aber für eine 14-Jährige ist das eben schon ein ziemlich großer Schritt. Ich will ihr einfach vermitteln: Es wird schon okay sein. „ Charlize Theron, Schauspielerin

Theron gibt auf der Leinwand die starke, weibliche Heldin. Ob sich daraus für ihre Töchter auch eine Vorbildrolle entwickelt haben wird, wenn sie annähernd erwachsen sind, sei eine spannende Frage.

Wahrscheinlich sitzen wir dann in einer Therapiesitzung und sie sagen: Ich kann nicht fassen, dass du das gemacht hast. „ Charlize Theron, Schauspielerin

Man werde allerdings erst in 20 Jahren sehen, was aus ihren Töchtern geworden sei, sagt Theron.

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