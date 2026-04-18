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Mit 77 Jahren:Frankreich: Schauspielerin Nathalie Baye tot
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Die französische Film-Ikone Nathalie Baye ist tot. Die vielfach ausgezeichnete Schauspielerin starb in Paris mit 77 Jahren. Laut ihrer Familie litt sie an einer Demenz-Erkrankung.
Quelle: dpa, AFP, AP
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