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Nathalie Baye ist tot: Französische Schauspielerin stirbt mit 77

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Mit 77 Jahren:Frankreich: Schauspielerin Nathalie Baye tot

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Die französische Film-Ikone Nathalie Baye ist tot. Die vielfach ausgezeichnete Schauspielerin starb in Paris mit 77 Jahren. Laut ihrer Familie litt sie an einer Demenz-Erkrankung.

Schauspielerin Nathalie Baye ungefähr 1984. (Archiv)
Nathalie Baye während Dreharbeiten zu einem unbekannten Film. (Archiv)
Leonardo Di Caprio, Nathalie Baye, Steven Spielberg und Tom Hanks bei der Premiere des Films "Catch me if you can" am 29.01.2003.
Nathalie Baye posiert am 25. Februar 2006 im Théâtre du Châtelet in Paris nach dem Gewinn des César als Beste Schauspielerin für „Le petit lieutenant“ während der 31. Nuit des César.
Die französische Schauspielerin Nathalie Baye posiert bei einem Fototermin für den Film „It’s Only the End of the World“ während der 69. Filmfestspiele von Cannes. (Archiv)
Nathalie Baye während des Internationalen Komödienfilmfestivals von Lüttich im November 2023. (Archiv)

1984: Nathalie Baye als junge Schauspielerin

Nathalie Baye wurde am 6. Juli 1948 in Mainneville in der Normandie geboren. In "Die amerikanische Nacht" spielte sie das Scriptgirl Joëlle - und wurde damit über Nacht bekannt.

Quelle: Imago
Quelle: dpa, AFP, AP
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