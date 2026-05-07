McCartney stellt neues Album vor - Ex-Beatle: "Es ist mein Hobby"

Welcher Ort wäre wohl angemessener als die Abbey Road Studios: Dort präsentiert Ex-Beatle Paul McCartney in kleiner Runde sein neues Album.

Ex-Beatle Paul McCartney stellte sein neues Album in den Abbey Road Studios in London vor. Fans fiebern vor allem dem Duett von McCartney und seinem früheren Bandkollegen Ringo Starr entgegen. 07.05.2026 | 0:36 min

Das berühmte Studio 2 ist hergerichtet wie ein Wohnzimmer. Der Mann, der gleich auf dem Sessel Platz nehmen wird, hat in seinem Leben viel Zeit in diesem Raum verbracht und dort einige der bedeutendsten Momente der Musikgeschichte geschaffen. "Hallo", begrüßt Paul McCartney gut gelaunt die jubelnden Anwesenden. "Willkommen in den Abbey Road Studios."

Mit drei Akkorden fing es an

Vor einer Gruppe von rund 50 Fans und Medienvertretern stellt der Ex-Beatle sein neues Album vor. "The Boys Of Dungeon Lane" soll am 29. Mai erscheinen. "Ich überlege mir ein paar Dinge, die ich dazu sagen kann", scherzt McCartney. Andere hätten sich wahrscheinlich vorbereitet, "aber mir ist das egal".

Zu Beginn spielt er drei Akkorde, die gewissermaßen der Ursprung des Albums waren. Bei einem Treffen mit Produzent Andrew Watt in Los Angeles habe eins zum anderen geführt. McCartney wollte angeblich nur etwas plaudern und einen Tee trinken. "Spiel mal etwas", habe Watt gesagt. McCartney habe geantwortet, dass er Linkshänder sei. Daraufhin habe ihm Watt eine Linkshänder-Gitarre in die Hand gedrückt. Wenige Akkorde später sei die Idee für den ersten Song entstanden.

Multi-Instrumentalist und Songwriter Watt gilt als Produzent der Stunde. Justin Bieber, Miley Cyrus, Ozzy Osbourne und David Gilmour sind nur einige der Namen, die seine Dienste in Anspruch nahmen.

Auch das kommende Album der Rolling Stones, "Foreign Tongues", und den Vorgänger "Hackney Diamonds" produzierte Watt, der auch als Songwriter beteiligt war und mehrere Instrumente spielte.

Ihr neues Album trägt den Namen "Foreign Tongues" und wird im Juli veröffentlicht. Es ist das 25. Studioalbum der Band. Bereits jetzt können Fans die neue Single "In The Stars" hören. 06.05.2026 | 0:58 min

Erstes Duett mit Ringo Starr

Ein Highlight für Beatles-Fans ist der Gastauftritt von Ringo Starr, der bei "Home To Us" mitwirkt - McCartney zufolge das erste gemeinsame Duett der beiden Ex-Beatles. Er habe Ringo gebeten, mal bei Watt vorbeizuschauen, schließlich leben beide in Los Angeles. "Ringo ist ins Studio gekommen und hat ein wenig getrommelt", berichtet er. Auf dieser Basis schrieb McCartney einen Song über Erinnerungen an die Jugend in Liverpool. "Es geht darum, wo wir herkommen."

Wie schon die erste Single "Days We Left Behind" drehen sich viele Songs auf "The Boys Of Dungeon Lane" um Erinnerungen. McCartney erzählt von einem Mädchen aus der Nachbarschaft, von alten Freunden, von seinen Eltern, der Nachkriegszeit in Liverpool und vom Trampen mit George Harrison. Weitere Inspirationen lieferten so unterschiedliche Themen wie die Corona-Pandemie oder das Glastonbury-Festival.

Musik macht Sir Paul nur noch, weil er Lust dazu hat. "Es ist mein Hobby", sagt er. Während die 14 Songs von seinem ersten Studioalbum seit fünf Jahren erklingen, bewegt er die Lippen textsicher. Nicht nur seine Fans freuen sich auf "The Boys Of Dungeon Lane", sondern eindeutig auch McCartney selbst.

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