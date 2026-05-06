Rolling Stones kündigen Album "Foreign Tongues" für Juli an

Weniger als drei Jahre nach ihrem letzten Album melden sich die Rolling Stones mit einer neuen Platte zurück. Ein Song ist bereits erschienen. Ob eine Tour folgt, ist noch offen.

Ihr neues Album trägt den Namen "Foreign Tongues" und wird im Juli veröffentlicht. Es ist das 25. Studioalbum der Band. Bereits jetzt können Fans die neue Single "In The Stars" hören. 06.05.2026 | 0:58 min

Die Rolling Stones haben ihr neues Studioalbum angekündigt: "Foreign Tongues" soll am 10. Juli erscheinen. Damit legen die Rock-Ikonen um Mick Jagger (82), Keith Richards (82) und Ronnie Wood (78) ihr inzwischen 25. Album vor.

Die Ankündigung erfolgte unter anderem über Instagram, wo die Bandmitglieder das mutmaßliche Cover und den Titel in Ausschnitten veröffentlichten. Bereits zuvor hatte sich das Projekt durch gezielte Marketingaktionen angedeutet, zuletzt mit einem kurzen Video-Teaser eines neuen Songs. Mit "In The Stars" liegt zudem bereits eine erste offizielle Single vor.

Promo-Veranstaltung in New York

Bei einer Promo-Veranstaltung in New York, moderiert von Conan O'Brien, stellten die Stones weitere neue Titel vor. "Wir haben immer noch viel Spaß", sagte Jagger über die Arbeit an dem neuen Album:

Es macht viel Spaß, erfordert aber auch viel Konzentration. „ Mick Jagger, Sänger

O’Brien zeigte sich besonders beeindruckt von Jaggers unverändert kraftvoller Stimme: "Es gibt Leute, bei denen die Stimme ab einem gewissen Zeitpunkt dünn wird. Deine ist absolut makellos und so kräftig. Wie machst du das?", fragte er. Jagger witzelte, er habe "1968 viel mehr Drogen genommen" und fügte dann ernst gemeint hinzu: "Das Geheimnis ist Übung."

Rolling Stones-Frontmann Mick Jagger hat seine alte Grundschule in Dartford besucht. Auf Instagram hat der Musiker ein Video davon geteilt, wie er mit einigen Schülern singt. 21.11.2025 | 0:26 min

Noch unklar, ob eine Tournee kommt

"Foreign Tongues" erscheint weniger als drei Jahre nach dem Erfolgsalbum "Hackney Diamonds". Vor "Hackney Diamonds" hatte es 18 Jahre lang kein neues Stones-Album mehr gegeben. Als Gäste werden auf "Foreign Tongues" unter anderem auch Ex-Beatles-Bassist Paul McCartney und The Cure-Frontmann Robert Smith zu hören.

Konzerte oder eine Tournee erwähnten die Stones bei der Promo-Veranstaltung nicht. Mehrere Medien berichteten, ihr Team habe zwar darüber gesprochen, die Idee aber aufgrund des hohen Alters der Bandmitglieder und der damit verbundenen Gesundheitsrisiken aufgegeben.

Die bislang letzte Tour führte die Stones 2024 durch Nordamerika, ihre letzten Deutschland-Konzerte fanden bereits 2022 statt.

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