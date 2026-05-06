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Wirtschaft

Ted Turner: CNN-Gründer im Alter von 87 Jahren gestorben

"Pionier des Kabelfernsehens":CNN-Gründer Ted Turner im Alter von 87 Jahren gestorben

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Er schrieb mit der Gründung des US-Nachrichtensenders CNN Geschichte: Jetzt ist der Medienunternehmer Ted Turner im Alter von 87 Jahren gestorben.

Ted Turner

CNN-Gründer Ted Turner ist im Alter von 87 Jahren gestorben.

Quelle: AFP

Der einflussreiche US-Medienunternehmer Ted Turner ist tot. Der Gründer des Nachrichtensenders CNN starb am Mittwoch im Alter von 87 Jahren, wie der Sender mitteilte. Er sei in seinem Haus in der Nähe der Stadt Tallahassee im US-Bundesstaat Florida gestorben, berichtete die "New York Times" unter Berufung auf einen Sprecher der Familie.

CNN: "Ted ist der Riese, auf dessen Schultern wir stehen"

CNN würdigte Turner als "Pionier des Kabelfernsehens", der mit Nachrichten rund um die Uhr "die Fernsehberichterstattung revolutioniert" habe. "Ted ist der Riese, auf dessen Schultern wir stehen", erklärte CNN-Chef Mark Thompson.

X-Post von CNN

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Turner hatte den Nachrichtensender im Jahr 1980 gegründet. Zu seinem Fernsehimperium gehörten daneben unter anderem die Sport- und Unterhaltungssender TBS und TNT, der Kinofilmsender Turner Classic Movies und der Zeichentricksender Cartoon Network. Er war einst mit Hollywood-Star Jane Fonda verheiratet. Vor acht Jahren machte der Unternehmer eine Demenz-Erkrankung öffentlich.

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"Der trumpkritische Sender CNN befürchtet Folgen" so Heike Slansky zum Medienkrieg um Warner/Paramount.

28.02.2026 | 2:49 min
Quelle: AFP, dpa, AP
Über dieses Thema berichtet ZDFheute Xpress in Kürze.

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