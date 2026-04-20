Weil der FC Bayern und der SC Freiburg im Europacup-Halbfinale stehen: Die Bundesliga hat beste Chancen auf zusätzliche Startplätze - allerdings muss auch Spanien mitspielen.

Wie die Bundesliga an neun Europacup-Plätze kommen kann

Der SC Freiburg steht erstmals im Halbfinale der Europa League. Der Fußball-Bundesligist setzte sich im Viertelfinal-Rückspiel bei Celta Vigo wie schon im Hinspiel souverän durch. 16.04.2026 | 1:03 min

Da der SC Freiburg in der Europa League und Bayern München in der Champions League jeweils das Halbfinale errreicht haben, darf die Bundesliga weiter von einer außergewöhnlichen Europacup-Saison träumen. Statt der üblichen sieben Startplätze sind bis zu neun möglich - allerdings nur, wenn mehrere Bedingungen eintreten.

Die reguläre Verteilung der Europapokalplätze

Seit der Saison 2024/25 stehen der Bundesliga im Europapokal sieben Startplätze zu. Grundlage dafür ist die UEFA-Fünfjahreswertung, in der die Länder nach den internationalen Ergebnissen ihrer Vereine eingestuft werden.

Die Klubkoeffizienten ergeben sich aus den Punkten, die die Teams in Champions League, Europa League und Conference League sammeln - ergänzt durch Bonuspunkte für das Erreichen späterer Runden. Aktuell bilden England, Italien, Spanien und Deutschland diese Spitzengruppe.

Einzug ins Champions League-Halbfinale : Bayerns Sieg des Charakters Das spektakuläre 4:3 nach drei Rückständen gegen Real Madrid zeigt, dass für die Bayern nun alles möglich ist. Sie wissen aber auch, dass sie sich gegen Paris steigern müssen. von Maik Rosner mit Video 2:59

Die vier bestplatzierten Nationen dieser Wertung erhalten über die Liga-Platzierung jeweils vier Champions-League-Startplätze, einen Europa-League-Platz und einen Platz in der Conference League. Zusätzlich erhält der Pokalsieger einen Startplatz in der Europa League, sofern er sich nicht schon über die Liga qualifiziert hat.

Hat er sich schon über die Liga qualifiziert, verschieben sich die Plätze - und der Conference-League-Platz wird an den siebten weitergegeben.

Top 7 der Bundesliga spielen sicher international Platz 1-4: Champions League

Platz 5: Europa League

Platz 6: Conference League

DFB-Pokalsieger: Europa League Wenn der DFB-Pokalsieger bereits für die Champions League qualifiziert ist Dann verschieben sich die Plätze:

Platz 1-4: Champions League

Platz 5-6: Europa League

Platz 7: Conference League Titelgewinne bringen zusätzliche Startplätze CL-Sieger: Champions League

EL-Sieger: Champions League

Conference-League-Sieger: Europa League

UEFA-Ranking: Der Schlüssel zum zusätzlichen Champions-League-Platz

Der Verbandskoeffizient bewertet die Leistungen aller Klubs eines Landes. Die besten zwei Ligen erhalten einen fünften Champions-League-Startplatz.

Aktueller Stand des durchschnittlichen Verbands-Koeffizienten der Saison:

England: 26,569

Spanien: 21,406

Deutschland: 21,214

Portugal: 20,100

Spanien hat, ebenso wie Deutschland, noch zwei Mannschaften im internationalen Wettbewerb.

Mit Real Madrid und Celta Vigo sind gleich zwei spanische Konkurrenten ausgeschieden, zudem scheiterte der FC Barcelona in der Champions League im nationalen Duell an Atletico Madrid. Weitere Punkte verlor Spanien im Viertelfinale der Europa League, wo Betis Sevilla ausgeschieden ist.

Eine gute halbe Stunde darf der FC Barcelona hoffen, dann verkürzt Ademola Lookman auf 1:2. Dabei bleibt's, weil Barca gegen das Atletico-Bollwerk kein Durchkommen findet. 15.04.2026 | 2:58 min

So kann die Bundesliga zwei weitere Startplätze holen

Die verbliebenen spanischen Klubs sind somit Atlético Madrid in der Champions-League und Rayo Vallecano in der Conference League.

Um Spanien im internationalen Ranking zu überholen und damit neun internationale Plätze zu bekommen, müsste Deutschland folgende Bedingungen erfüllen:



Freiburg muss die Europa League gewinnen und darf sich gleichzeitig nicht über die Bundesliga für Europa qualifizieren. Dann bekäme Deutschland einen weiteren Champions-League-Startplatz. Der DFB-Pokalsieger qualifiziert sich über die Liga für Europa. Dann rückt der Europa-League-Startplatz des Pokals an die Liga weiter. Da Bayern, Stuttgart und Leverkusen im Halbfinale stehen, ist das sehr wahrscheinlich.

Das bestmögliche Szenario:

Platz: Champions League Platz: Champions League Platz: Champions League Platz: Champions League Platz: Champions League (UEFA-Ranking) Platz: Europa League Platz: Europa League (DFB-Pokal) Platz: Champions League (Europa-League-Gewinn des SC Freiburg) Platz: Conference League

In der vergangenen Saison 2024/25 sicherte sich die Bundesliga acht internationale Startplätze. Kann sie diesen Rekord in diesem Jahr knacken?

Im Halbfinale des jeweiligen Wettbewerbs können die verbliebenen Bundesligisten entscheidende Schritte machen: Der FC Bayern trifft auf Paris Saint-Germain (28. April / 6. Mai), während sich die Freiburger mit Sporting Braga (30. April / 7. Mai) messen.

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