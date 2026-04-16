Das spektakuläre 4:3 nach drei Rückständen gegen Real Madrid zeigt, dass für die Bayern nun alles möglich ist. Sie wissen aber auch, dass sie sich gegen Paris bessern müssen.

Der FC Bayern München steht nach einem spektakulären Sieg gegen Real Madrid im Halbfinale der Champions League. Quelle: dpa

Als Joshua Kimmich weit nach Mitternacht den spektakulären, teils wilden 4:3-Sieg gegen Real Madrid Revue passieren ließ und über die Aussichten im Halbfinale gegen Paris Saint-Germain sprach, dachte der Mittelfeldspieler des FC Bayern München auch an eine andere Herausforderung.

"Selbst wenn meine Frau morgen aufsteht - da brennt’s halt gefühlt um sieben Uhr, da ist dann nicht mehr viel mit weiterschlafen", sagte der vierfache Vater. Und weil ihn seine Rasselbande trotz des furiosen Erfolgs gegen die Königlichen als Papa in Anspruch nehmen werde, sehe er sich "um acht wieder in der Kita".

Überzahl eiskalt ausgenutzt: Luiz Diaz' Tor in der 89. Minute bringt den Bayern gegen Real nach einer Achterbahnfahrt das erlösende 3:3. Michael Olise setzt dem Spiel mit dem 4:3 die Krone auf. 15.04.2026 | 2:59 min

Eberl: "Das beschreibt diese Mannschaft"

Die Erinnerung an das mitreißende Viertelfinal-Rückspiel gegen Real und den nächsten Schritt Richtung Finale dürfte Kimmich über die Müdigkeit hinweghelfen. Zumal die Bayern einen Sieg des Charakters gefeiert hatten, der ihre Hoffnungen aufs Triple stützt. Sportdirektor Max Eberl lobte:

Dreimal zurückzukommen gegen Real und am Ende das Spiel sogar zu gewinnen - das beschreibt diese Mannschaft über die ganze Saison hinweg. „ Sportvorstand des FC Bayern München

Verteidiger Jonathan Tah ergänzte: "Wir haben gezeigt, dass wir mit schweren Momenten und schweren Situationen umgehen können."

Neuers Fauxpas

Tatsächlich hatten die Bayern ihre gute Ausgangslage nach dem 2:1-Sieg in Madrid am Mittwochabend nach 37 Sekunden aus der Hand gegeben. Torwart Manuel Neuer, der nach dem Hinspiel als herausragender Rückhalt gefeiert worden war, hatte sich einen üblen Fehlpass erlaubt, woraus Arda Gülers 0:1 resultierte.

Die Bayern glichen zwar rasch durch Aleksandar Pavlovic aus, gerieten aber erneut in Rückstand durch Gülers Freistoß, bei dem Neuer wieder nicht gut aussah. Und weil auf Harry Kanes 2:2 der dritte Rückstand durch Kylian Mbappé folgte, stand lange in Frage, ob die Münchner die Hürde Real nehmen. Erst spät trafen Luis Díaz und Michael Olise zum Sieg.

"Wenn man das Hinspiel in Madrid gewonnen hat, dann darf man es sich zu Hause nicht mehr nehmen", sagt ZDF-Reporterin Lili Engels vor dem Champions-League-Kracher der Bayern. 15.04.2026 | 1:58 min

Neuer lobt Mentalität

"Wieder eine Drama-Nacht", sagte Neuer und verwies auf die gute Mentalität. In dieser Mannschaft gebe es immer "den Glauben daran, dass man die Spiele drehen kann", sagte er.

Auch deshalb scheint für das Team von Trainer Vincent Kompany nun alles möglich. Bereits am Sonntag gegen Stuttgart könnten die Bayern ihren 35. Meistertitel klarmachen, sofern sie mehr Punkte holen als der Tabellenzweite Dortmund, der bereits am Samstag bei der TSG Hoffenheim antritt.

Im Halbfinal-Spektakel zwischen dem FC Bayern und Real Madrid flog Eduardo Camavinga kurz vor Schluss vom Platz. Schiedsrichter-Experte Kinhöfer mit einer Einordnung. 16.04.2026 | 2:36 min

Eberl hofft auf Meistertitel am Sonntag

Der Gewinn des Meistertitels "würde diese Woche nochmal abrunden", sagte Eberl. Am kommenden Mittwoch steht das Pokal-Halbfinale in Leverkusen auf dem Programm, ehe sich zwei englische Wochen mit den Halbfinals in der Champions League bei und gegen Paris anschließen.

Spätestens am 28. April im Pariser Prinzenpark dürften die Münchner wieder voll gefordert sein. Kompany wird sie dann wegen seiner Gelbsperre nicht von der Coachingzone aus unterstützen können. Vor allem aber aus sportlichen Gründen erwartet die Bayern in Paris die bisher wohl größte Herausforderung der Saison.

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Paris "die formstärkste Mannschaft in Europa"

In der Ligaphase hatten die Bayern dort in einem packenden Spiel in Unterzahl 2:1 gewonnen. Doch mittlerweile sei der Titelverteidiger PSG "wahrscheinlich die formstärkste Mannschaft in Europa", sagte Kimmich. Damit treffen nicht nur seiner Ansicht nach die derzeit beiden besten Teams aufeinander.

Das Bewusstsein für die Schwere dieser Aufgabe klang deutlich an. Allen voran bei Kimmich, der die Mängel der Münchner nicht verschweigen wollte. Gegen Real sei es trotz des enormen Unterhaltungswerts "kein Spiel auf einem hohen Niveau" gewesen, urteilte er, "wenn man die Leistung anguckt, war das jetzt nicht eines unserer besseren Spiele." Sie seien zwar "sehr, sehr glücklich" über den Sieg, den sie mit viel Willen und Herz errungen hatten. "Trotzdem gibt es viel zu verbessern", sagte er. Doch erst einmal brauchte Kimmich ein paar Stunden Schlaf.

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