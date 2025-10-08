  3. Merkliste
  4. Suche
Themen
Themen
Übersicht
Thema

Aleksandar Pavlovic - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Aleksandar Pavlovic

|
Aleksandar Pavlovic steht beim FC Bayern München unter Vertrag und spielt auch in der deutschen Nationalmannschaft. ZDFheute informiert zu Aleksandar Pavlovic aktuell: Nachrichten, Hintergründe und mehr zum deutschen Mittelfeldspieler in der Übersicht.

Aktuelle Nachrichten zu Aleksandar Pavlovic

  1. Aleksandar Pavlovic

    Emre Can nachnominiert:Pavlovic verpasst die Fußball-EM

Aleksandar Pavlovic - Biografie

Aleksandar Pavlovic ist in München geboren und aufgewachsen. Der Fußballer ist deutsch-serbischer Herkunft und seit seiner Kindheit beim FC Bayern München aktiv. In der Saison 2023/24 spielte er erstmals in der Bundesliga und wurde außerdem in die deutsche Nationalmannschaft berufen.

Weitere deutsche Fußballspieler