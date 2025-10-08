Ilkay Gündoğan - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Ilkay Gündoğan |

Ilkay Gündoğan ist deutscher Fußballer und ehemaliger Nationalspieler. Er feierte in England mit Manchester City seine größten Erfolg und spielt aktuell in der Türkei für Galatasaray Istanbul. ZDFheute bietet Nachrichten, Hintergründe und mehr zum deutschen Mittelfeldspieler in der Übersicht.