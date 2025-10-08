Ilkay Gündoğan - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Ilkay Gündoğan
|
Ilkay Gündoğan ist deutscher Fußballer und ehemaliger Nationalspieler. Er feierte in England mit Manchester City seine größten Erfolg und spielt aktuell in der Türkei für Galatasaray Istanbul. ZDFheute bietet Nachrichten, Hintergründe und mehr zum deutschen Mittelfeldspieler in der Übersicht.
Aktuelle Nachrichten zu Ilkay Gündoğan
Biografie
Ilkay Gündogan wurde 1990 in Gelsenkirchen geboren. Seine Profikarriere begann Gündogan beim 1. FC Nürnberg. Danach spielte er bei Borussia Dortmund, bei Manchester City, dem FC Barcelona und wieder bei City. Gündogan war seit 2011 Teil der deutschen Nationalmannschaft, deren Kapitän er auch war. Seit der Saison 2025/26 ist er für Galatasaray Istanbul am Ball.