Ilkay Gündoğan - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Ilkay Gündoğan

Ilkay Gündoğan ist deutscher Fußballer und ehemaliger Nationalspieler. Er feierte in England mit Manchester City seine größten Erfolg und spielt aktuell in der Türkei für Galatasaray Istanbul. ZDFheute bietet Nachrichten, Hintergründe und mehr zum deutschen Mittelfeldspieler in der Übersicht.

Aktuelle Nachrichten zu Ilkay Gündoğan

  1. Victor Osimhen jubelt mit Leroy Sané

    Türkischer Meister im Kaufrausch:Wie Galatasaray in Europa an die Spitze will

    von Ralf Lorenzen
    mit Video
  2. Ilkay Gündogan, Thomas Müller, Manuel Neuer und Toni Kroos als Pappfiguren im Münchner Stadion.

    Fußball-Nationalmannschaft :Fans feiern DFB-Quartett bei Abschied

    2:42 min
  3. Die deutschen Spieler Manuel Neuer, Thomas Müller, Ilkay Gündogan und Toni Kroos vor dem EM-Qualifikationsspiel gegen Irland 2015.

    Abschied vom DFB in München:Vier Fußball-Granden sagen Servus

    von Maik Rosner
  4. Ilkay Gündogan

    Abschied von Barca perfekt:Gündogan zurück bei Manchester City

  5. Abklatschen zwischen Fußball-Bundestrainer Nagelsmann und Kapitän Gündogan bei dessen Auswechslung

    Rücktritt des Kapitäns:Nagelsmanns Baustellen nach Gündogan-Abschied

    mit Video
  6. Bundestrainer Julian Nagelsmann und sein Kapitän Ilkay Gündogan

    Nachrichten | ZDF-Morgenmagazin:Gündogan tritt aus DFB-Team zurück

    von Olaf Bozdech
    0:56 min
  7. Ilkay Gündogan

    Nach 82 Länderspielen:Gündogan tritt aus Nationalmannschaft zurück

    mit Video
  8. Spanien spielt gegen Deutschland

    Deutschland gegen Spanien:Position für Position: Wer ist besser?

    von Tim-Julian Schneider

Biografie

Ilkay Gündogan wurde 1990 in Gelsenkirchen geboren. Seine Profikarriere begann Gündogan beim 1. FC Nürnberg. Danach spielte er bei Borussia Dortmund, bei Manchester City, dem FC Barcelona und wieder bei City. Gündogan war seit 2011 Teil der deutschen Nationalmannschaft, deren Kapitän er auch war. Seit der Saison 2025/26 ist er für Galatasaray Istanbul am Ball.