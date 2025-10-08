Waldemar Anton
|
Waldemar Anton ist ein deutscher Fußballspieler, der bei Borussia Dortmund unter Vertrag steht. ZDFheute berichtet über aktuelle Nachrichten zu Waldemar Anton.
Aktuelle Nachrichten zu Waldemar Anton
Biografie
Waldemar Anton wurde 1996 in Olmaliq in Usbekistan geboren. Seit seinem zweiten Lebensjahr lebt er in Deutschland. Mit sieben Jahren begann er in seiner Heimatstadt Hannover beim Mühlenberger SV das Fußball spielen. Sein Bundesliga-Debüt gab er 2016 bei Hannover 96. 2020 wechselte er zum VfB Stuttgart, 2024 zu Borussia Dortmund. Er spielt auch für die deutsche Nationalmannschaft.