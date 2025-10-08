Toni Kroos - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Toni Kroos |

Toni Kroos ist ein ehemaliger Fußballprofi, der zu den erfolgreichsten deutschen Spielern aller Zeiten gehört. 2014 wurde er mit der deutschen Nationalmannschaft Weltmeister. Mit seinen langjährigen Vereinen Bayern München und Real Madrid holte er zahlreiche Titel. Nach der EM 2024 beendete Kroos seine aktive Karriere: Nachrichten, Hintergründe und mehr zu Toni Kroos in der Übersicht.