Toni Kroos - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Toni Kroos
|
Toni Kroos ist ein ehemaliger Fußballprofi, der zu den erfolgreichsten deutschen Spielern aller Zeiten gehört. 2014 wurde er mit der deutschen Nationalmannschaft Weltmeister. Mit seinen langjährigen Vereinen Bayern München und Real Madrid holte er zahlreiche Titel. Nach der EM 2024 beendete Kroos seine aktive Karriere: Nachrichten, Hintergründe und mehr zu Toni Kroos in der Übersicht.
Aktuelle Nachrichten zu Toni Kroos
Biografie
Tonis Kroos wurde 1990 in Greifswald geboren. In seiner Laufbahn spielte er für den Greifswalder SC, Hansa Rostock, den FC Bayern München, Bayer 04 Leverkusen und Real Madrid. Kroos gründete 2015 die Toni Kroos Stiftung, welche beeinträchtigte Kinder, Jugendliche und deren Familien unterstützt. Sein Bruder Felix war ebenfalls Profi-Fußballer.