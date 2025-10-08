  3. Merkliste
  4. Suche
Themen
Themen
Übersicht
Thema

Toni Kroos - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Toni Kroos

|
Toni Kroos ist ein ehemaliger Fußballprofi, der zu den erfolgreichsten deutschen Spielern aller Zeiten gehört. 2014 wurde er mit der deutschen Nationalmannschaft Weltmeister. Mit seinen langjährigen Vereinen Bayern München und Real Madrid holte er zahlreiche Titel. Nach der EM 2024 beendete Kroos seine aktive Karriere: Nachrichten, Hintergründe und mehr zu Toni Kroos in der Übersicht.

Aktuelle Nachrichten zu Toni Kroos

  1. Carlo Ancelotti

    CL-Aus für den Titelverteidiger:Der große Frust bei Real Madrid

    von Florian Haupt, Madrid
    mit Video
  2. Toni Kroos Anfang Dezember bei der Spendengala "Ein Herz für Kinder"

    "Mal eine Zeit raus":Kroos zieht sich aus Öffentlichkeit zurück

  3. Christian Lindner (r), Bundesvorsitzender der FDP, und Ehefrau Franca Lehfeldt bei der Spendengala "Ein Herz für Kinder".

    Scherz über Spende bei "Herz für Kinder":Lindner: "Sie kennen meine berufliche Situation"

  4. Jamal Musiala (l) und Toni Kroos, aufgenommen am 23.06.2024 in Frankfurt am Main

    Weltfußballer des Jahres gesucht:Wirtz und Kroos für FIFA-Wahlen nominiert

  5. Morgot Friedländer bei der Bambi-Verleihung

    Kategorie Mut:Margot Friedländer erhält Bambi

    0:30 min
  6. Margot Friedländer bekommt ihren Bambi überreicht.

    Auch Toni Kroos ausgezeichnet:"Seid Menschen": Friedländer mit Bambi geehrt

    mit Video
  7. Weitere-Fussballabschiede

    Nachrichten | heute - in Deutschland:Weitere Fußballabschiede

    von Sebastian Ungermanns
    1:20 min
  8. Ilkay Gündogan, Thomas Müller, Manuel Neuer und Toni Kroos als Pappfiguren im Münchner Stadion.

    Fußball-Nationalmannschaft :Fans feiern DFB-Quartett bei Abschied

    2:42 min
  9. Die deutschen Spieler Manuel Neuer, Thomas Müller, Ilkay Gündogan und Toni Kroos vor dem EM-Qualifikationsspiel gegen Irland 2015.

    Abschied vom DFB in München:Vier Fußball-Granden sagen Servus

    von Maik Rosner
  10. Pascal Groß in Aktion.

    Nations League gegen Niederlande:Ist mit Groß der Kroos-Nachfolger gefunden?

    Frank Hellmann, Amsterdam
  11. Joshua Kimmich bei der Auftakttraining der deutschen Fussball Nationalmannschaft.

    Hierarchie im DFB-Team:Fahndung nach Führungskräften

    von Frank Hellmann
    mit Video
  12. Trainer Carlo Ancelotti (li) und Toni Kroos

    Real sucht seine Formation:Wer ersetzt den unersetzlichen Toni Kroos?

    von Florian Haupt
  13. Toni Kroos nach dem Spiel Spanien gegen Deutschland am 05.07.24.

    Nach dem Karriereende:Kroos ist Deutschlands Fußballer des Jahres

  14. Mecklenburg-Vorpommern, Greifswald: Toni Kroos' Geburtsstadt Greifswald hat den Fußball-Nationalspieler nach dessen Karriereende mit einer besonderen Aktion ehrt.

    Geburtsstadt des DFB-Spielers:Greifswald bereitet Kroos würdigen Abschied

  15. Brajan Grunda und Rocco Reitz

    DFB-Team vor Umbruch:Wer sind die kommenden Stars für Nagelsmann?

  16. Toni Kroos nach dem Spiel Spanien gegen Deutschland am 05.07.24.

    Mit EM-Aus endet große Karriere:Toni Kroos - der undeutsche Deutsche

    von Florian Haupt

Biografie

Tonis Kroos wurde 1990 in Greifswald geboren. In seiner Laufbahn spielte er für den Greifswalder SC, Hansa Rostock, den FC Bayern München, Bayer 04 Leverkusen und Real Madrid. Kroos gründete 2015 die Toni Kroos Stiftung, welche beeinträchtigte Kinder, Jugendliche und deren Familien unterstützt. Sein Bruder Felix war ebenfalls Profi-Fußballer.